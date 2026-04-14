Boj o duši Metra. Informace o Metro 2039 unikly před oficiálním odhalením

Ondřej Zach
  14:28
Ačkoliv se Xbox chystá připravovanou postapokalyptickou střílečku Metro 2039 teprve odhalit, na internet už utekly první informace o příběhu.
Metro 2039

Metro 2039 | foto: 4A Games

Metro 2039 naváže na výborné střílečky Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) a Metro Exodus (2019), které vznikly na motivy knížek Dmitry Glukhovského.

K odhalení dojde ve čtvrtek 16. dubna v 19:00 na youtubovém kanále xboxu zde.

Na internet už ovšem utekly první informace z popisu hry, podle nichž mají hráči očekávat příběhovku pro jednoho hráče a zároveň „nejvíc šokující dobrodružství ze série Metro“, které nabídne průzkum, survival, boj i plíživé pasáže.

Zde je celá pasáž:

Vydejte se do temného srdce postapokalyptické Moskvy a zapojte se do drsného boje o samotnou duši Metra.

Píše se rok 2039. Již čtvrt století se poslední přeživší jaderné války nacházejí uprostřed nelítostného konfliktu hluboko v tunelech Metra pod zamořenou Moskvou. Nyní je konečně sjednotil jediný vůdce, fanatický sparťan známý jako Hunter.

Ale není to mír: Hunterův režim Novoreich vládne pomocí propagandy a strachu a podmaňuje si obyvatelstvo ve jménu nové války o povrch proti temnému a děsivému nepříteli.

V divočině za hranicemi města je samotářský Cizinec pronásledován brutálními nočními můrami, které ho trápí i ve dne. Když ho přízraky minulosti donutí opustit exil, musí se vydat na strastiplnou cestu do rozpadlých ruin Moskvy, na jediné místo, kam přísahal, že nikdy nevkročí. Do metra.

