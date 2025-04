Cartridge s hrami na Nintendo Switch budou mít i tentokrát hořkou příchuť. Má to odradit jedince, především malé děti nebo zvířata, aby malé paměťové médium omylem spolkli.

Po prosincovém vydání dobrodružné hry Indiana Jones and the Great Circle na PC a xboxy přichází verze na PlayStation 5. Port se nejenom povedl, majitelé playstationů se mohou těšit na ještě o něco...

Sony s okamžitou platností navyšuje doporučenou maloobchodní cenu konzole PlayStation 5 na trzích v Evropě, Británii, Austrálii a Novém Zélandě. Vysvětluje to současnými ekonomickými výzvami.

Z populárního čtvrtého dílu série stříleček Far Cry nedávno bez varování zmizela veškerá nahota. Hráči se divili, proč autoři přistoupili k cenzuře jedenáct let staré hry. Ukázalo se ovšem, že šlo...

Jedna z nejpopulárnějších streamerek světa Pokimane s překvapením narazila na internetu na jazykový modul umělé inteligence, který byl vytvořen, aby co nejvěrněji simuloval její chování. Se zděšením...

Karate Kid či Superman. Letní filmové hitovky, jež by si neměl nechat ujít žádný hráč

Premium

Co na chvíli opustit své herní doupě a zajít do kina? Ano, víme, že většina z nás by nejraději veškerý volný čas trávila zavřená doma u svých herních miláčků, ale společenské konvence velí, že pokud...