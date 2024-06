Z klasické arkádové střílečky Metal Slug bude tahová strategie

Značka Metal Slug kralovala arkádovým hernám v druhé polovině devadesátých let minulého století a vždy byla synonymem ryzí akce. S partou elitních žoldáků jsme se v ní pouštěli do boje s nekonečnými zástupy nepřátel. Ať už šlo o zombie, nacisty nebo mimozemšťany, vždy platilo, že svojí nedostatečnou inteligenci dokázali vykompenzovat obrovským počtem.

Celkem se Metal Slug dočkala tolika pokračování, remasterů, výročních edicí a portů pro všechny možné platformy, že už se v tom vyzná jen málokdo. Jedním jsme si ovšem jistí – tahová strategie z tohoto světa tu ještě nebyla.

Do konce roku se to však změní. Metal Slug Tactics se svým názvem jakoby odkazovala na podobný tahový spin-off série Final Fantasy a není to náhoda, hry totiž vypadají velmi podobně. Což je jednoznačná pochvala.

I tentokrát se můžeme těšit na retropixelové zpracování a spoustu výbuchů a vystřelených nábojů, jen v daleko pomalejším tempu. Řečí čísel se můžeme těšit na devítku hrdinů z nichž si budeme moci postavit svůj tým, 110 ručně navržených map, 36 zbraní a spoustu bossů známých z minulých dílů.

Hra je naplánovaná na čtvrtý kvartál a vyjde na všech dnešních platformách včetně Nintenda Switch.