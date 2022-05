Z téměř deset let staré hry je nečekaný hit díky internetovým vtipálkům

Zatímco sérii Metal Gear Solid vzývají především fanoušci opatrného postupu a hlubokých příběhů s přesahem, její příběhová odbočka Metal Gear Rising: Revengeance je ryzí akcí. Však jsou taky pod ní místo přemýšlivého intelektuála Hidea Kojimy podepsaní Platinum Games, jejichž NieR či Bayonetta jsou prakticky synonymem typicky japonsky přepálené akce.

Ústředním hrdinou hry je kybernetický ninja Raiden, jehož úkolem je zastavit skupinu, která by ráda vyvolala po světě pár válečných konfliktů, a to z čistě materiálních důvodů (na ozbrojených konfliktech se dá slušně vydělat). Ve své době posbírala více než solidní hodnocení (viz například i naše recenze), na druhou stranu její význam nelze porovnávat se snad až nábožensky uctívanou mateřskou sérií a tak si na bezmála deset let starou hru ještě nedávno vzpomněl jen málokdo.

Tedy až donedávna – od začátku letošního roku o ní totiž nečekaně roste zájem. Zatímco loni se počty aktivních hráčů pohybovaly v nižších stovkách měsíčně, teď to je to v tisících. Analytická společnost PlayTracker zaznamenala od počátku roku nárůst až o tisíc procent, a to na základě veřejně dostupných dat ze Steamu a databází získaných achievementů.

Nečekaný nárůst má poměrně jednoduché vysvětlení. Internetová kultura totiž vyplodila nový mem a z obrázku záporáka Samuela Rodriguese aka Jetstream Sama se stal virál.

Sam je přitom jen jednou z mnoha bizarních postaviček, kterými je univerzum Metal Gear přecpané. Mimo herní rybník se však prosadil nikoli díky svému bojovému umění, ale kvůli zamyšlené póze, kterou předvádí v jednom ze svých nemnoha výstupů. Kvůli jeho snadno čitelné mimice tento obrázek lidé používají k zesměšňování zdánlivě obtížných morálních rozhodnutí,

Jetstream Sam přitom není jediný potenciální zdroj memů a zábavných vtipů, které hra nabízí. Možná ještě vtipnější je zkorumpovaný senátor Steven Armstrong. „Můj zdroj je ten, že jsem si to celé vycucal z prstu,“ vysvětluje například neomaleně hlavnímu hrdinovi důvody pro rozpoutání světové války. O pár sekund později zase s lakonickým „to jsou nanostroje, synu,“ komentuje svoji (nakonec samozřejmě stejně jen zdánlivou) nesmrtelnost.

Na celé kauze je přitom zajímavé i to, že deset let stará hra má i bez jakékoli cílené reklamní kampaně větší publikum než jen pár měsíců stará novinka Babylon’s Fall od stejného vývojářského týmu, kterou dnes nehraje prakticky nikdo (viz náš článek).