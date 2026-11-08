Už jen pár posledních dní zbývá do začátku nového letopočtu, doba „předGéTéÁšestková“ bude brzy minulostí. Ve všech válkách světa bude vyhlášeno příměří, vyschlá koryta řek se znovu naplní vodou, ceny pohonných hmot padnou na půlku a dokonce i sociální sítě Donalda Trumpa a Dana Vávry na chvíli utichnou. Celé lidstvo totiž bude ve výjimečné jednotě namačkáno před televizními obrazovkami drtit čudlíky svých ovladačů.
Tedy samozřejmě kromě ortodoxních PC hráčů, na něž se v první vlně nedostane, ti si budou na diskusních fórech navzájem lajkovat posměšky o pouhých 30 snímcích za vteřinu, což budě (pravděpodobně) limit konzolových verzí.
Ok, možná jsem se nechal trochu unést, každopádně jde o videoherní událost minimálně poslední dekády, já se nebojím ani tvrzení „všech dob.“ Pamatujete, jaký poprask tu loni způsobil Kingdom Come 2, o kterém informovala i média, která jinak hrami pohrdají? Tak teď to samé přijde v celosvětovém měřítku.
Oficiální datum vydání je 19. listopadu, podle zkazek na internetu už ale mají někteří šťastlivci přístup ke hře dřív. A tak se server Unwind Media rozhodl udělat průzkum, co vše by lidé byli ochotni obětovat, aby se mezi tuto kastu vyvolených mohli sami dostat a zahráli si GTA 6 o týden dříve než všichni ostatní. A výsledky jsou poměrně zajímavé.
Než se pustíme do jejich podrobnějšího rozboru musíme upozornit, že v žádném případě nejde o nějaký seriózní vědecký výzkum. Respondenti nebyli nijak dopředu klasifikováni a bylo jich jen 1 347, takže určitě nejde o reprezentativní vzorek populace. Na druhou stranu i tak jde o zajímavou sondu do hlav aktuální gamerské scény.
Tak třeba 51 % lidí si kvůli hraní plánuje vzít dovolenou. Nejčastěji jeden den (hra vychází ve čtvrtek 19. listopadu), mnozí ovšem plánují pokračovat i v následujícím týdnu. Přibližně stejný počet se chystá u hraní ponocovat a vyhýbat se sociálním sítím, aby se vyhnuli spoilerům, každý desátý má pocit, že kvůli svým pařícím záměrům bude muset svým blízkým lhát.
Dopadům na partnerský život se u takto masivní hry na vyšší desítky hodin jednoduše nedá zabránit. Většina lidí to ale bere s pochopením – polovina dotazovaných uvedla, že plánují hrát společně, každý pátý si z preference GTA oproti člověku z masa a kostí dělá legraci. Nejzajímavější část výzkumu se ovšem zabývala ryze hypotetickou otázkou, co by dokázali lidé obětovat, aby dostali přednostní přístup.
Jako první by lidé odhazovali seznamovací aplikace, poté alkohol, kouření a sociální sítě. Dále už se ovšem dostáváme diskutabilní roviny, kdy by pětina (pohlavně aktivních) lidí obětovala na měsíc veškeré sexuální aktivity. Autoři dokonce nabízí i rozpad na pohlaví, takže u žen je to 25 % a u mužů 19 %. Ještě méně lidí by se pro dané období obešlo bez telefonu, 7 % by pak klidně obětovalo i svého domácího mazlíčka.
Jsme všichni asociální šílenci a apokalypsa je za rohem? Tak hrozné ti snad nebude, jednoduše jde o popkulturní událost nedozírných rozměrů. Studie samotná nezkoumala širší souvislosti – jinak se samozřejmě obětuje milostný život v období první lásky, jinak pětiminutový nedělní misionář po deseti letech vztahu.
Každopádně nám toto téma přihrává spoustu zajímavých témat do diskuse pod článkem. Jak se připravujete na GTA 6 vy? Už jste někdy museli hrám obětovat i něco jiného než jen volný čas? Kvůli které hře byste odmítli nabídku kvalitního sexu?