Nová hra o Janu Žižkovi slibuje i středověkou Prahu. Dostane český dabing

Ondřej Martinů
Slovenští vývojáři chystají hru Medieval o vojevůdci Janu Žižkovi. Ta vznikne na náměty stejnojmenné filmové předlohy. Na hru se již prostřednictvím komunitního financování vybral dostatek peněz, aby byl zajištěn i profesionální český dabing. Pokud se však vybere ještě víc peněz, dočkáme se také virtuální středověké Prahy.

Ačkoliv se film Medieval (česky: Jan Žižka) od režiséra Petra Jákla nesetkal s moc pozitivními ohlasy, nezastavilo to potenciál tuto značku dále rozvíjet. Příběh českého husitského vojevůdce Jana Žižky nyní po filmu zažijeme i prostřednictvím videohry od slovenského studia Cypronia. To totiž na serveru Startovač rozjelo kampaň komunitního financování a ve velice krátkém čase se vybralo dost peněz na to, aby projekt mohl vzniknout.

„Medieval je akční adventura zasazená do realistické středověké Evropy 15. století. Vžijete se do role Jana Žižky, skutečného a neporaženého českého vojevůdce, jehož jméno vzbuzovalo respekt i strach. Zažijte brutální bitvy, filmové vyprávění a vzestup legendy, která se navždy zapsala do historie,“ popisují Medieval autoři na Startovači.

Dodávají, že jde o videoherní adaptaci filmu, ovšem s rozšířeným příběhem a tedy i novými zážitky. Díky licenci mohou dokonce i přímo ve hře ukázat vystřižené záběry z filmu. A navíc mohou do hry osadit i virtuální podobizny slavných herců z filmu, tedy například sir Michael Caine.

Medieval: The Game
Medieval: The Game

Ve hře plánují soubojový systém, který bude obsahovat „kombinaci tradičních bojových technik, jako jsou lehké a těžké útoky, uhýbání a blokování v soubojích, doplněných o taktický stealth přístup. Ten zahrnuje tiché přiblížení a útoky ze zálohy, vrhací zbraně, smrtící šípy a speciální údery.“

Dále se dočkáte také RPG prvků a dovednostních stromů. A co se herních lokalit týče, i ty budou kopírovat filmové lokace, ovšem s jednou novinkou. Pokud se totiž vybere dostatečně vysoká částka, chtějí do hry přidat autoři i otevřenou mapu části pražského Starého města, a to v souladu s historickými dokumenty a mapami z roku 1402. Tato možnost se však otevře až po vybrání částky pěti milionů korun.

Medieval: The Game

V tuto chvíli má však Medieval: The Game vybráno něco přes 400 tisíc korun, což zatím stačí na základní nároky na úspěšné dokončení hry a také na vyrobení profesionálního českého dabingu. I to je ale jistě pro autory úspěch a na výběr dalších prostředků mají stále 27 dní.

Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání

Hra by měla přitom vyjít ještě letos, ovšem pouze pro PC (Steam). V budoucnu by však mohlo dojít také na verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

