Značka Medal of Honor se vrací. Ale v jiné podobě, než byste chtěli

I když byly zpočátku srovnávány, zadupala postupně Call of Duty konkurenční Medal of Honor do země. Po fantastickém Allied Assault vyšel ještě obstojný Pacific Assault a divný Airborne, přechod do moderní doby však série od Electronic Arts nezvládla. Posledním dílem byl zoufale nenápaditý Warfighter z roku 2012, poté se nad značkou zavřela voda.



Její překvapivou resuscitaci bude mít na svědomí studio s přiléhavým názvem Respawn Entertainment. Titanfall či Apex Legends jsou ve světě stříleček z pohledu vlastních očí pojmy, ovšem Above and Beyond bude od předešlé produkce této zkušené firmy značně odlišné. Půjde totiž o VR hru.

Na jednu stranu je fajn, že se do tohoto segmentu konečně pouští profesionálové, protože dosud je virtuální realita prostorem spíše pro nezávislé tvůrce (samozřejmě nic proti nim, viz například český Beat Saber), ale zároveň nemůžeme čekat zázraky, protože technologie je ještě v plenkách.

Ano, v posledních letech se sice zlepšila, ale než opravdu dospěje, bude to ještě dlouho trvat. A na prvním traileru ze hry je to jasně patrné. Bez helmy na hlavě totiž vidíme mizernou grafiku a scény plné klišé.

Na druhou stranu, vylodění v Normandii je tak silná scéna, že si ji klidně vyzkoušíme i po stopadesáté a zobrazené odjišťování granátů pomocí zubů vypadá proklatě cool.

Hra bude hotová v příštím roce a alespoň z počátku bude fungovat jen na helmách společnosti Oculus.