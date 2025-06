Ještě než přišla značka Call of Duty, z níž se časem stala továrna na peníze, existovala série Medal of Honor. Poslední regulérní díl (Warfighter) vyšel v roce 2012 a nevypadá to, že by se kdysi oblíbená značka chystala vstát z mrtvých.

Díky reimaginaci mise Scuttling the U-529 z dílu Medal of Honor: Allied Assault (mimochodem první díl série, který vyšel na PC) si tak alespoň můžeme zavzpomínat a podívat se, jak by hra mohla vypadat na Unreal Enginu 5. V té musí hlavní hrdina infiltrovat ponorkovou základnu.

Reimaginaci stvořil vývojář Jos Van Laar, který se podílel na návrhu úrovní ve Far Cry 6, Hunt: Shodown či Ryse: Son of Rome. Kromě pochval od hráčů se dočkal komentáře od původního vývojáře.

„To je úžasné. Byla to jedna z prvních misí, které jsem v celé své kariéře vytvořil. Jsem velmi šťastný a poctěn, že vznikl fanouškovský remake takové kvality. Skvělá práce, moc děkuji,“ napsal vývojář Nathan Silvers.

A pokud se podivujete, proč jsou některé symboly nahrazeny Železným křížem, je to kvůli potenciálním problémů na YouTube, vysvětluje Jos Van Laar.

Vlevo původní hra, vpravo reimaginace na Unreal Enginu 5.

„Medal of Honor: Allied Assault je bezesporu vynikající hra, řekl bych že o chlup lepší než No One Lives Forever, bohužel poněkud krátká. Jisté je, že si své přívržence najde ve všech hráčských skupinách a zahraje si ji jak militantní fanatik, tak pacifista nejvyšší třídy. Jednou větou: Do příchodu Doomu 3 a Duke Nukem Forever nejlepší akce na současném trhu,“ napsali jsme v dobové recenzi na Bonuswebu.