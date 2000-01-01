náhledy
Sestavíte si armádu mechů, která se v oku lahodících bitvách utká se sestavou vašeho soupeře. Taktický auto-battler Mechabellum je právě dočasně zdarma na PC na Epic Store.
Autor: Game River
Hra nemá žádný příběh ani kampaň. Zkrátka se stáváte generálem, který sestaví svoji armádu a vyšle ji do bitvy.
Autor: Game River
Zápas je rozdělen na kola a končí, až jednomu z hráčů klesnou životy na nulu. Jak už je z názvu auto-battler patrné, jednotky neovládáte přímo. Pouze vyberete, které nasadíte a kam. Pak už jen sledujete dílo zkázy.
Autor: Game River
Ve hře funguje základní soubojový trojúhelník, v němž větší množství malých jednotek porazí jednu silnou, ale zároveň jsou slabé vůči plošnému útoku. A silná jednotka zase poráží ty, které likvidují roje.
Autor: Game River
Další taktickou rovinou je management mezi koly. Právě v tomto čase vylepšujete svoje jednotky, nakupujete nové, používáte schopnosti a snažíte se vymyslet, čím v nadcházející bitvě nachytat soupeře.
Autor: Game River
Mechabellum ani zdaleka není mrtvá hra, tvůrci vydali 22. září velkou aktualizaci nazvanou Mechabellum 2.0.
Autor: Game River
Hlavními taháky jsou nová jednotka Centurion, roguelite režim Star Expedition a přepracovaný systém odměn. Na Steamu zároveň vyšla free edice s několika omezeními.
Autor: Game River
Vy si každopádně můžete stáhnout z Epic Store kompletní verzi, a to do čtvrtka 1. října do 17:00. Hra zůstane vaše i po skončení akce. A když už tam budete, zařadit si můžete i karetní roguelike Astrea: Six Sided Oracles.
Autor: Game River
Mechabellum
Autor: Game River
Mechabellum
Autor: Game River
Mechabellum
Autor: Game River
Mechabellum
Autor: Game River
Mechabellum
Autor: Game River
Mechabellum
Autor: Game River
Mechabellum
Autor: Game River
Mechabellum
Autor: Game River
Mechabellum
Autor: Game River
Mechabellum
Autor: Game River
Mechabellum
Autor: Game River
Mechabellum
Autor: Game River