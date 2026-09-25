- Stáhnout Mechabellum na Epic Store (zdarma do 1. října 2026 do 17:00)
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Už jen pár měsíců zbývá do největší popkulturní události roku. Co roku, minimálně dekády a vůbec bychom se nestyděli použít i lehce bulvární přízvisko „všech dob“. Značka Grand Theft Auto už je tu s...
Na Steamu brzy vychází plná verze Slow Roads, skvělé relaxační hry s nekonečnou jízdou autem, která slavila úspěchy ve své dosavadní formě hratelné ve webovém prohlížeči. Steam verze nabídne opravdu...
Další díl legendární letecké arkády
Sestavíte si armádu mechů, která se v oku lahodících bitvách utká se sestavou vašeho soupeře. Taktický auto-battler Mechabellum je právě dočasně zdarma na PC na Epic Store. Více v komentované...
Arénová střílečka Quake Champions je nyní placená hra na Steamu. Uživatelé, kteří ji hráli ve free 2 play modelu, získávají plnou verzi automaticky zdarma.
Hlasování o Miss Cosplay #2 jde do finiše. Kochejte se krásnými cosplayerkami v ikonických kostýmech herních i seriálových hrdinek a pošlete svůj hlas té nejlepší, než se hlasování definitivně uzavře.
Mobilní hry jsou neustále rostoucí trh, který už teď v dominuje hernímu průmyslu v mnoha částech světa, především Asii. Chytrý mobil má na rozdíl od herního PC nebo konzole v kapse prakticky každý....
Snaha konsolidovat ztrátovou herní divizi Microsoft Xbox vede k dalšímu propouštění a změnám v organizaci týmů spadajících pod divizi Xbox Studios.
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Kultovní plošinovka Rayman Legends podle nás remake vůbec nepotřebovala, ale když už tedy vzniká, nemohli jsme odolat a hned si ho vyzkoušeli. A i když originál známe jako své boty, díky nové...
Poslední nový obsah pro Destiny 2, propouštění a zbytek sil soustředěný na extrakční střílečku Marathon. Řadě hráčů nedával takový krok smysl, a jak to vypadá, nakonec otáčí i studio Bungie.
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Na Steamu brzy vychází plná verze Slow Roads, skvělé relaxační hry s nekonečnou jízdou autem, která slavila úspěchy ve své dosavadní formě hratelné ve webovém prohlížeči. Steam verze nabídne opravdu...
Volební speciál 2026Číst zde