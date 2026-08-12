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I velká studia závidí. Virální hra na schovávanou prodala 20 milionů kopií

Ondřej Martinů
  14:30
Hra Meccha Chameleon je prodejním hitem roku 2026. Malá japonská hra se pár dní po uvedení na trh stala virální senzací a nyní už slaví celých 20 milionů prodaných kopií. To je přitom číslo, o kterém si mohou nechat zdát i velká herní studia.

Hra Meccha Chameleon se hráčům zpřístupnila 10. června a už během prvního týdne zaznamenala rekordní prodeje. Do dvou týdnů měli autoři na kontě už sedm milionů prodaných kopií, neokoukaný koncept hry na schovávanou se totiž hráčům extrémně zalíbil.

Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
18 fotografií

Nyní hra slaví další důležitý milník, a to rovnou 20 milionů prodaných kopií. I přes to, že hra je velice levná (na Steamu ji koupíte za 150 korun), z autorů udělala zcela jistě boháče. O 20 milionech prodaných kopií se přitom může nechat leda zdát i velkým herním studiím. Meccha Chameleon se letos může v počtech prodaných kopií nejspíše směle poměřovat i s dlouho očekávanou novinkou Grand Theft Auto VI.

Pokud budou prodeje v podobně rychlém tempu pokračovat i nadále, je možné, že se Meccha Chameleon zařadí i na seznam nejprodávanějších her všech dob:

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Po stránce hratelnosti má Meccha Chameleon nejblíže populárnímu „prop hunt“ žánru, kdy proti sobě stojí dva týmy: ti, co se schovávají a ti, co je hledají. Schovávající ve hře Meccha Chameleon mají ovšem možnost se na herní mapě lépe skrýt pomocí kreslení na tělo svého herního panáčka tak, aby splynuli s objektem v pozadí.

Meccha Chameleon
Meccha Chameleon

Ve hře je vždy nejprve fáze, kdy si schovávající snaží najít vhodné místo a zároveň se na něm jako chameleon co nejlépe zamaskovat. Následně musí hledající v časovém limitu pochytat co nejvíce schovaných. Autoři doporučují hry ve 2–10 hráčích. Záleží také na tom, zda hrajete s přáteli nebo jste se přidali na náhodný server, kde nikoho neznáte.

Hra je původem z Japonska a je to dílko malého nezávislého týmu autorů. Stejně jako celá řada dalších malých projektů, které se staly virálními (Peak, R.E.P.O. apod.) asi nikdo zkraje netušil, že bude mít hra až takový světový dopad. Jenže pak se po internetu začaly šířit zábavné klipy momentů z her, kdy hráči jsou schopní svou figurku zamaskovat opravdu dokonale, a úspěch byl na světě.

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