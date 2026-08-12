Hra Meccha Chameleon se hráčům zpřístupnila 10. června a už během prvního týdne zaznamenala rekordní prodeje. Do dvou týdnů měli autoři na kontě už sedm milionů prodaných kopií, neokoukaný koncept hry na schovávanou se totiž hráčům extrémně zalíbil.
Nyní hra slaví další důležitý milník, a to rovnou 20 milionů prodaných kopií. I přes to, že hra je velice levná (na Steamu ji koupíte za 150 korun), z autorů udělala zcela jistě boháče. O 20 milionech prodaných kopií se přitom může nechat leda zdát i velkým herním studiím. Meccha Chameleon se letos může v počtech prodaných kopií nejspíše směle poměřovat i s dlouho očekávanou novinkou Grand Theft Auto VI.
Pokud budou prodeje v podobně rychlém tempu pokračovat i nadále, je možné, že se Meccha Chameleon zařadí i na seznam nejprodávanějších her všech dob:
|
Určitě je budete znát. Toto jsou nejprodávanější hry všech dob
Po stránce hratelnosti má Meccha Chameleon nejblíže populárnímu „prop hunt“ žánru, kdy proti sobě stojí dva týmy: ti, co se schovávají a ti, co je hledají. Schovávající ve hře Meccha Chameleon mají ovšem možnost se na herní mapě lépe skrýt pomocí kreslení na tělo svého herního panáčka tak, aby splynuli s objektem v pozadí.
Ve hře je vždy nejprve fáze, kdy si schovávající snaží najít vhodné místo a zároveň se na něm jako chameleon co nejlépe zamaskovat. Následně musí hledající v časovém limitu pochytat co nejvíce schovaných. Autoři doporučují hry ve 2–10 hráčích. Záleží také na tom, zda hrajete s přáteli nebo jste se přidali na náhodný server, kde nikoho neznáte.
Hra je původem z Japonska a je to dílko malého nezávislého týmu autorů. Stejně jako celá řada dalších malých projektů, které se staly virálními (Peak, R.E.P.O. apod.) asi nikdo zkraje netušil, že bude mít hra až takový světový dopad. Jenže pak se po internetu začaly šířit zábavné klipy momentů z her, kdy hráči jsou schopní svou figurku zamaskovat opravdu dokonale, a úspěch byl na světě.