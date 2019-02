Remake jedné z nejtěžších her všech dob bojuje o peníze na Kickstarteru

Pokud jste v 90. letech četli časopis Score, určitě vám nemusím adventuru Maupiti Island představovat. Tehdejší redakce kolem ní vybudovala až nadpřirozenou auru a prohlásila ji za jednu z nejtěžších počítačových her.

Původní Maupiti Island z roku 1990 byl extrémně obtížný.

Pravdou je, že Maupiti Island rozhodně nebyla jednoduchá, kromě tradičního řešení zapeklitých hádanek jste museli vzít na vědomí i skutečně plynoucí čas nebo fyzické zdraví vašeho hrdiny. Pokud jste někde něco opomněli nebo prošvihli, dostali jste se do slepé uličky, ze které se dalo dostat jedině tím, že jste začali hrát od začátku.



Lidé z vývojářského studia Milleniumprod si myslí, že i dnes je pro podobné komplexní tituly místo, a tak by rádi Maupiti Island převedli do moderního enginu. Na Kickstarteru žádají o zhruba 1,2 milionu korun, což by jim mělo stačit k tomu, aby hru mohli v průběhu roku 2020 vydat. Pokud máte pocit, že dnešní tituly jsou jen pro blbce a chybí v nich jakákoli výzva, nějakou tu korunu jim věnujte. Možná toho však budete později litovat.