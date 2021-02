Remaster Mass Effectu nebude kompletní, ztratil se zdrojový kód jednoho DLC

Legendární edice Mass Effectu, která vychází už 14. května, chce za cenu jedné novinky nabídnout hráčům maximálně autentický zážitek z původní série. Všechny tři díly vyjdou nejen ve vylepšené grafice, ale i včetně více než čtyřiceti DLC přídavků, které k nim byly později dodány.



Nyní se však ukázalo, že obsah balení přeci jen nebude kompletní, autoři bohužel nemohli restaurovat DLC Pinnacle Station pro první díl hry.

Nebojte, o nic zásadního v Legendary Edition nepřijdete.

Ředitel vývoje Mac Walters řekl magazínu Game Informer, že ho to nesmírně mrzí, ale původní zdrojové kódy prý byly nenávratně ztraceny. Přestože se o to dlouhodobě snažili, nepodařilo se jim je obnovit, a tak stály před těžkou volbou: Buď se pokusí vytvořit celé DLC od nuly, což by prý při omezené velikosti týmu mohlo zabrat až půl roku, anebo ho prostě opomenou a budou doufat, že to hráči pochopí.

Jak se nakonec rozhodli, je patrné z nadpisu článku, a za sebe mohu říct, že je to jedině dobře. Na rozdíl od mnoha propracovaných DLC pro druhý a třetí díl, které zajímavým způsobem rozšiřují zápletku, ty k prvnímu jsou povětšinou jen nudná vata. Konkrétně Pinnacle Station nabízí pouze sérii bojových misí, za které lze získat nijak výjimečnou odměnu, takže nejde o žádnou významnou ztrátu.

Mnohem více zarážející mi přijde informace, že speciální sběratelská edice v ceně přesahující 3 000 Kč s realisticky zpracovanou, a dokonce i použitelnou helmou sice obsahuje i kovový steelbook, ovšem samotnou hru už ne. Ne, nemyslím jen fakt, že bude chybět instalační disk, on tam nebude ani kód na stažení.