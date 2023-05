Spider-Man na PC je trhák, The Last of Us ne a seriál nakopl prodeje

Spider-Man Remastered PC byla trefa do černého. Hra vyšla 12. srpna 2022 na Steamu a Epicu a do konce fiskálního roku, tedy k 31. březnu 2023 se prodalo 1,5 milionu kopií, což z pohledu příjmů znamená 52 milionů dolarů.

„Spider-Man není žádná herní revoluce, zároveň je však díky detailnímu otevřenému světu centra New Yorku a poutavému příběhu neuvěřitelně zábavný,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.

Start The Last of Us Part I na PC je spíš rozpačitý. Mizerně optimalizovaný port vyšel 28. března a k 23. dubnu se prodalo 368 tisíc kopií, což je na vlajkovou loď PlayStationu spíš horší než lepší výsledek.

The Last of Us Part 1 (PC) The Last of Us Part 1 (PC) Seriál The Last of Us

V souvislosti s The Last of Us si ovšem šéf Sony Jim Ryan pochvaluje vliv stejnojmenného seriálu na HBO na prodeje hry. „Velmi zřetelně jsme viděli, že pokaždé, když se objevila nová epizoda tohoto seriálu, prodeje hry se velmi výrazně zvýšily,“ řekl Ryan investorům.

Celkově je se strategií vydávat hry na PC spokojený. „Již nyní je naše podnikání v oblasti osobních počítačů významným zdrojem zisku,“ řekl Ryan. Očekává také, že tržby z prodeje na PC v současném finančním roce dosáhnou 450 milionů dolarů, což je citelný nárůst oproti dvěma letům zpět, kdy to bylo 80 milionů dolarů.

A konečně virtuální realita PS VR2. Ačkoli zařízení se nám v redakcí líbí, úvodní prodeje byly podle některých analytiků slabé. Na nějakou katastrofu to ovšem nakonec nevypadá. Během prvních šesti týdnů od 22. února se prodalo téměř 600 tisíc kusů. To možná nezní jako něco extra, nicméně vede si tak o zhruba osm procent lépe než původní PS VR na PlayStation 4 s větší uživatelskou základnou. Sony navíc slibuje další várku her.