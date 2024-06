Epic rozdává tahovku ze světa Marvelu. Je možné ji vylepšit erotickými mody

Za Marvel’s Midnight Suns stojí sice studio Firaxis, známé především komplexními tahovými strategiemi Civilization nebo Xcom, v tomto případě ale cílili spíše na masové publikum.

Hru si můžete ještě vylepšit neoficiálními erotickými modifikacemi.

Kromě samotných tahových soubojů, které se částečně opírají o prvky náhody z karetních her, totiž budete trávit podstatnou část i starostí o vztahy ve vaší partě. Rozhovory se superhrdiny (namátkou Wolverine, Captain Marvel, Spider-Man nebo třeba Blade) budete ve výsledku trávit minimálně stejně času jako v ostrých misích. Což ne každému může vyhovovat, viz naše recenze.

Pokud vás hra chytne, dokáže zabavit na vyšší desítky hodin a kdyby vás snad v průběhu přestala bavit, můžete si ji trochu „opepřit“ pomocí neoficiálních hanbatých modifikací, které ikonické hrdinky svlékají donaha (viz náš článek).

Marvel’s Midnight Suns si můžete přidat do knihovny na tomto odkazu, zůstane vám tam už napořád. Jen to musíte stihnout do 13. června, poté totiž budou v nabídce nahrazena zase jinou hrou.