Jediní, kdo nejsou spokojeni s herními Strážci Galaxie, jsou vydavatelé

Marvel's Guardians of the Galaxy byli jedním z nejpříjemnějších překvapení loňského roku. Bez dlouholeté reklamní masáže jsme dostali sice ničím originální, ovšem nesmírně zábavnou akční hru, která se opírala především o neuvěřitelně fungující chemii mezi pěticí hlavních postav. Recenze byly vyloženě nadšené (viz ta naše), hra dokonce i vyhrála prestižní ocenění Game Awars za nejlepší příběh.

Bohužel, úspěch u kritiky se nepřetavil i v ten finanční a vydavatelství je z prodejů zklamáno. „Navzdory skvělým recenzím prodeje hry nedosahují našim očekáváním,“ píše ředitel Square Enix Yosuke Matsuda ve finančním reportu svým akcionářům. V posledních měsících se sice situace zlepšuje, od týmu, který stál mimo jiné za posledními díly série Deus Ex, se ovšem čekaly lepší výsledky.

Jde tak o další připomenutí smutného faktu, že kvalita a prodejní čísla nemusí nutně chodit ruku v ruce. Zatímco Square Enix smutní a marně přemýšlejí, kde udělali chybu, Take Two slaví, protože jen kvůli síle značky dokázali prodat neuvěřitelných 10 milionů kopií remasterované trilogie Grand Theft Auto, která si odnesla od čtenářů titul „zklamání roku 2021“ (viz náš článek).