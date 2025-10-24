Máte rádi Marvel a klasické mlátičky? Chystaná hra je jako splněný sen

Zahrát si klasickou mlátičku ve stylu starých arkádových automatů, a to ještě s hrdiny Marvelu? Právě to zprostředkuje chystaná hra Marvel Cosmic Invasion, jejíž vydání je za rohem.

Možná si ještě vzpomenete na tři roky starou mlátičku Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Jejím tvůrcům se podařila skvělá věc – zprostředkovat zážitek tak, jak si ho pamatujeme, a ne nutně tak, jaké hry skutečně byly. A právě tento tým se chystá 1. prosince vydat Marvel Cosmic Invasion, a to na PC a staré i současné konzole včetně Switche 2.

Studio Tribute Games se drží toho, co jim fungovalo minule, tedy líbivého pixel artu, zábavných soubojů, drobných vtípků a přímočarého postupu úrovněmi. Opět půjde zahrát si až ve čtyřech lidech na jedné obrazovce, což je za mě ideální způsob, jak tento typ her hrát.

Ale to neznamená, že tu nejsou i nějaké novinky. Předně se podstatně rozrostl počet hratelných postav, mezi nimiž jsou Iron Man, Venom, Spider-man či Wolverine. Každý hrdina má svůj specifický útok.

Dál tu máme takzvaný Cosmic Swap tag-team systém. Každý hráč si na začátku zvolí rovnou dvě postavy, mezi nimiž si může během hry libovolně přepínat. A ano, je tu i společný kombo útok dvou hrdinů dohromady.

Pokud máte PC, nemusíte kupovat zajíce v pytli. Na Steamu si totiž můžete stáhnout demo. Jen bych doporučil hrát s nějakým ovladačem, je to přece jen lepší než na klávesnici.

Seznam hrdinů

  • Beta Ray Bill
  • Black Panther
  • Captain America
  • Cosmic Ghost Rider
  • Iron Man
  • Nova
  • Phoenix
  • Phyla-Vell
  • Rocket Raccoon
  • She-Hulk
  • Silver Surfer
  • Spider-Man
  • Storm
  • Venom
  • Wolverine
Máte rádi Marvel a klasické mlátičky? Chystaná hra je jako splněný sen

