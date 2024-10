Zakladatel Facebooku říká, že je nejlepší hráč Civilizace a porazí kohokoli

Už ve třiadvaceti letech se Mark Zuckerberg zařadil mezi nejbohatší lidi světa, jeho Facebook je s víc než třemi miliardami uživatelů nejpoužívanější sociální sítí světa. Přestože si díky nahromaděnému kapitálu může dovolit prakticky jakékoli potěšení, které naše planeta nabízí, tráví stejně jako spousta ostatních stovky hodin ve virtuálním světě počítačové hry Civilization. A je v ní prý mimořádně dobrý.

V rozhovoru pro magazín Pubity se dokonce nechal slyšet, že by v této klasické tahové strategii dokázal porazit každého na světě. „Myslím, že bych měl s někým streamovat na Twitchi, protože jsem přesvědčený, že jsem blízko statusu velmistra. Překvapilo by mě, kdyby mě v někdo na světě dokázal porazit,“ nechal se slyšet Zuckerberg.

Pubity @pubity Finding time to play 1000 hours of Civilisation 6 and run Meta is mindblowing #RoadTo20Million #Pubity

Na jeho slovech není zajímavé jen to velké sebevědomí, ale také to, že zmiňuje platformu Twitch. Jeho Facebook totiž v minulosti utratil nemalé peníze za propagaci vlastních streamů. Zdá se tedy, že podobně jako dřív Microsoft se svým Mixerem i Zuckerberg z této prestižní oblasti nakonec vycouval.

Kdyby k nějakému veřejnému porovnávání sil v Civilizaci skutečně mělo dojít, Zuckerberg by mohl vyzvat svého rivala Elona Muska. Ten je sám nadšený „pařan“ a jeho oblíbená hra The Battle of Polytopia (viz náš článek) se Civilizaci v mnohém podobá.

Asi by to byla i divácky vděčnější podívaná, než když si přes média domlouvali zápas v boxerském ringu. Vhodnou příležitostí by mohlo být například vydání chystaného sedmého dílu, které je naplánováno na 11. února příštího roku. Jak jsme si nedávno vyzkoušeli na vlastní kůži, zůstává tato strategická klasika relevantní i po víc než třiceti letech od svého založení.