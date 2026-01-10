Mario Tennis Fever láká na nejvíc postav v historii série

Ondřej Zach
Mario Tennis Fever je aktuálně jedním z nejočekávanějších titulů Nintenda na Switch 2. Nový trailer ukázal všechny hratelné postavy a představil funkci figurek amiibo.

Mario Tennis Fever

12.02.2026 Switch 2

nehodnoceno
Mario Tennis Fever je v základu klasický tenis, tak jak ho známe z jiných her. A pokud si v menu nastavíte běžná pravidla, můžete ho tak i hrát. Jenže ruku na srdce – Mario Tennis si hráči nepořizují proto, aby hráli jen klasický tenis.

Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
15 fotografií

Nový díl láká na dosud největší počet hratelných postav, který se vyšplhal na 38 a zahrnuje kromě známých jmen, jakými jsou Mario, Luigi či Yoshi, třeba i králíka Nabbita a baby Waluigiho.

Každou postavu definují čtyři charakteristiky (speed, power, control a spin) a speciální schopnost, která se váže k raketě. Možnost zranit soupeře ohněm či vytvořit ledové kluziště, na němž uklouzne, už samozřejmě nemá s tenisem nic společného, ale to neznamená, že to není zábava.

Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever láká na spoustu hratelných postav, nováčkem je například baby Waluigi.

Samozřejmostí je podpora pohybového ovládání, takže můžete před televizí pěkně máchat rukama. Nerad bych to zakřikl, ale vypadá to, že se máme na co těšit i po obsahové stránce – tvůrci kromě turnajů chystají hned několik dalších režimů, včetně toho příběhového, který zahrnuje i souboje s bossy.

Podporované figurky amiibo pak přidají tematický tenisový míček. Mario Tennis Fever vychází 12. února exkluzivně na Switch 2.

Tato amiibo přidají tematické tenisové míčky.

