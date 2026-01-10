Mario Tennis Fever je v základu klasický tenis, tak jak ho známe z jiných her. A pokud si v menu nastavíte běžná pravidla, můžete ho tak i hrát. Jenže ruku na srdce – Mario Tennis si hráči nepořizují proto, aby hráli jen klasický tenis.
Nový díl láká na dosud největší počet hratelných postav, který se vyšplhal na 38 a zahrnuje kromě známých jmen, jakými jsou Mario, Luigi či Yoshi, třeba i králíka Nabbita a baby Waluigiho.
Každou postavu definují čtyři charakteristiky (speed, power, control a spin) a speciální schopnost, která se váže k raketě. Možnost zranit soupeře ohněm či vytvořit ledové kluziště, na němž uklouzne, už samozřejmě nemá s tenisem nic společného, ale to neznamená, že to není zábava.
Mario Tennis Fever láká na spoustu hratelných postav, nováčkem je například baby Waluigi.
Samozřejmostí je podpora pohybového ovládání, takže můžete před televizí pěkně máchat rukama. Nerad bych to zakřikl, ale vypadá to, že se máme na co těšit i po obsahové stránce – tvůrci kromě turnajů chystají hned několik dalších režimů, včetně toho příběhového, který zahrnuje i souboje s bossy.
Podporované figurky amiibo pak přidají tematický tenisový míček. Mario Tennis Fever vychází 12. února exkluzivně na Switch 2.