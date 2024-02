Lépe už to nejde. Experti zvládnou hrát Maria dokonale jako stroj

Závodění v rychlosti dohrávání počítačových her (tzv. speedrunning) je zajímavou okrajovou zábavou, při níž lidé dosahují extrémních výkonů, ale z pohledu zvenčí působí lehce bizarně. Běžní lidé tak vidí jen podivíny, kteří se dlouhé hodiny, dny, ale i měsíce nebo roky (viz náš článek) v křeči stresují u dávno zastaralých her jen proto, aby posunuli hodnotu na časomíře o zlomky sekund dolů.

Původní nerozbalený cartridge s hrou Super Mario Bros. je jedním z nejcennějších herních artefaktů vůbec.

Čím hlouběji se však do této scény ponoříte, tím více musíte ocenit působivé výkony, kterých dosahují. Nejnověji na sebe upozornil speedrunner vystupující pod přezdívkou Niftski. Ten se specializuje na bezmála 40 let starou klasiku Super Mario Bros., když drží několik světových rekordů. Mimo jiné se mu ji jako prvnímu člověku na světě podařilo dohrát za čtyři minuty a padesát pět sekund (ano, když se to umí, je celá hra velmi krátká).

Ani tomu však nestačilo a svůj výkon ještě dále piluje, tak se mu nyní povedlo přiblížit k absolutní hranici vůbec možného. Pomocí krokování zdrojového kódu a využití umělé inteligence se totiž podařilo najít nejlepší možný čas, za který je možné hru proskákat, rychleji to jednoduše není možné. Niftsky za tímto limitem zaostal jen o okem prakticky neviditelný rozdíl.

Super Mario Bros. běží fixní rychlostí přibližně 60 snímků za sekundu (přesně je to 60.0988139 FPS), speedrunner za více než 4 minuty průběhu zaostal jen o 22 snímků, což je vskutku impozantní.

Hraní Maria přináší silné emoce, tady třeba streamer Ludwig oslavuje překonání rekordu v Mario Party 4.

Bohužel nadlidský výkon nedotáhl až do konce, stačila drobná chybička při jednom z těžších skoků v poslední úrovni a rekord byl v tahu. Niftskymu ke cti slouží, že svůj přehmat dokázal ustát relativně v klidu. „Je mi to jedno, je mi to ku*va úplně jedno,“ zvolal a aby ukázal, jak moc jedno mu to je, opakoval tyto věty ještě zhruba minutu vkuse.

Stále tak existuje prostor pro zlepšení, dříve nebo později se ale jistě najde člověk, který dosáhne absolutního maxima. Rozhodně to však nebude znamenat konec speedrunningu jako takového, vždyť her, v kterých se dá závodit, je bezpočet. Aktuálně třeba lidi láká poněkud bizarní disciplína ze skvělého RPG Baldur’s Gate 3, kdy soupeří, komu se dřív ve hře podaří mít sex (viz náš článek).