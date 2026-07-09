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Ani legendární Mario nestačil. Mobilní Mario Kart po sedmi letech skončí

Ondřej Zach
  3:00
Trh s mobilními hrami je neúprosný. Pokud v režimu free 2 play nenalákají dostatečné množství hráčů, kteří v nich průběžně utrácejí, skončí. Mobilní Mario Kart Tour vydržel sedm let, ale i tento závodní titul čeká v září konec.

Akční závodní série Mario Kart patří mezi rodinné stříbro Nintenda. Mario Kart 7 je nejprodávanější hra na handheld 3DS, Mario Kart 8 je nejprodávanější hra na konzoli Wii U, Mario Kart 8 Deluxe je nejprodávanější hra na Switch a Mario Kart World je nejprodávanější hra na Switch 2.

Mario Kart Tour
Mario Kart Tour
Mario Kart Tour
Mario Kart Tour
Mario Kart Tour
56 fotografií

Mario Kart Tour pro mobilní telefony se však mezi nejvýdělečnější nikdy nepropracoval. Nebyl to propadák, ale k tomu, co generují hity jako Candy Crush nebo Pokémon Go, se ani nepřiblížil.

Hra se plně přizpůsobila povaze mobilních telefonů, vsadila na zjednodušené ovládání jedním prstem a hrála se netradičně na výšku. Sklouznutím prstu doleva či doprava se zatáčí, sklouznutím nahoru či dolu se v daném směru použije předmět. Tapnutím vozítko poskočí.

Nintendo s rostoucí popularitou vlastní konzole Switch (a aktuálně Switch 2) postupně přehodnotilo svůj vztah k mobilnímu segmentu a aktivity v něm utlumilo. Od září 2023 nevyšel v Mario Kart Tour žádný nový obsah, rotoval v něm ten již vydaný. Spekulovalo se, že je to kvůli Switchi 2 a jeho launchové hře Mario Kart World. Oznámení, že 29. září 2026 hra definitivně skončí, je sice nemilé, ale očekávatelné.

Když Nintendo ukončilo mobilní Animal Crossing, následně vydalo placenou offline verzi s veškerým vydaným obsahem. V případě Mario Kart Tour ovšem předem říká, že vydání offline verze neplánuje.

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart World

Pokud tedy chcete hrát Mario Kart, máte dvě skvělé volby. Na původní Switch tu máme Mario Kart 8 Deluxe s kopou dodatečně vydaných tratí, na Switch 2 pak parádní Mario Kart World.

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