Akční závodní série Mario Kart patří mezi rodinné stříbro Nintenda. Mario Kart 7 je nejprodávanější hra na handheld 3DS, Mario Kart 8 je nejprodávanější hra na konzoli Wii U, Mario Kart 8 Deluxe je nejprodávanější hra na Switch a Mario Kart World je nejprodávanější hra na Switch 2.
Mario Kart Tour pro mobilní telefony se však mezi nejvýdělečnější nikdy nepropracoval. Nebyl to propadák, ale k tomu, co generují hity jako Candy Crush nebo Pokémon Go, se ani nepřiblížil.
Hra se plně přizpůsobila povaze mobilních telefonů, vsadila na zjednodušené ovládání jedním prstem a hrála se netradičně na výšku. Sklouznutím prstu doleva či doprava se zatáčí, sklouznutím nahoru či dolu se v daném směru použije předmět. Tapnutím vozítko poskočí.
Nintendo s rostoucí popularitou vlastní konzole Switch (a aktuálně Switch 2) postupně přehodnotilo svůj vztah k mobilnímu segmentu a aktivity v něm utlumilo. Od září 2023 nevyšel v Mario Kart Tour žádný nový obsah, rotoval v něm ten již vydaný. Spekulovalo se, že je to kvůli Switchi 2 a jeho launchové hře Mario Kart World. Oznámení, že 29. září 2026 hra definitivně skončí, je sice nemilé, ale očekávatelné.
Když Nintendo ukončilo mobilní Animal Crossing, následně vydalo placenou offline verzi s veškerým vydaným obsahem. V případě Mario Kart Tour ovšem předem říká, že vydání offline verze neplánuje.
Pokud tedy chcete hrát Mario Kart, máte dvě skvělé volby. Na původní Switch tu máme Mario Kart 8 Deluxe s kopou dodatečně vydaných tratí, na Switch 2 pak parádní Mario Kart World.