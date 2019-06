Battle royale přišel už i do klasického Maria

Multiplayerový mód battle royale již druhým rokem vládne hernímu průmyslu a nevypadá to, že by se v nejbližší době chystal trůn vyklidit. Naopak, šíří se raketovým tempem, a to i do her, kde byste ho asi nečekali. Nedávno jsme tu měli Tetris 99, nyní přišel battle royale i do legendárního prvního Maria.



2 players remaining je asi můj nejlepší výsledek ve všech battle royale hrách dohromady.

Za Mario Royale stojí youtuber InfernoPlus, který se podle vlastních slov specializuje na nudná videa a špatné hry. A nutno říct, že svým nejnovějším dílem to potvrzuje. Jak si můžete vyzkoušet přímo ve vašem prohlížeči, celá hra je spíše legrácka a moc práce si s ní evidentně nedal. „Je to vlastně stejné jako původní hra, akorát tam s vámi běhá dalších 98 pitomců a kradou vám power upy,“ přiznává autor bezelstně.

Se svými protivníky nemůžete bojovat skákáním po jejich hlavách, ale lze je vyřadit i tím, že pod nimi rozbijete cihličku. Nejlepší taktikou je nedělat vůbec nic a počkat, až se všichni ostatní sami zabijí.

Na hře mě nejvíce zaujalo, že ji aktuálně hraje 767 hráčů. I přesto, že je neskutečně pitomá. Že by bylo na světě tolik herních novinářů, kteří si po E3 chtějí konečně napsat něco odlehčenějšího? Nebo to všichni chtějí rychle vyzkoušet, než celou srandu Nintendo zatrhne, jak je tomu v podobných případech obvyklé?