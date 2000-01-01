náhledy
V sobotu 13. září uběhne v Japonsku přesně 40 let od vydání hopsačky Super Mario Bros. s dnes již proslulým kníratým instalatérem. Nintendo u té příležitost odvysílalo nezvykle v pátek svůj pořad Nintendo Direct, během nějž se věnovalo nejenom připravovanému filmu a hrám s Mariem, ale i dalším značkám. Oživení se překvapivě dočká i komerčně neúspěšná konzole Virtual Boy.
První částí pořadu, která se věnovala 40 letům Maria, neprovázel nikdo jiný než žijící legenda Šigeru Mijamoto, tvůrce Super Maria a dalších proslulých značek Nintenda.
Hopsačka Super Mario Bros. vyšla 13. září 1985 v Japonsku na Nintendo Entertainment System (NES), do Evropy se podívala až o necelé dva roky později.
Řada nádherných ilustrací je k vidění v muzeu Nintenda v Kjótu, které zahájilo provoz loni v říjnu.
Animák Super Mario Bros. ve filmu zabodoval v kinech před více než dvěma lety, o pokračování bylo rozhodnuto prakticky hned. Direct prozradil, že se bude jmenovat The Super Mario Galaxy Movie, založen tedy bude na jedné z nejlepších her s Marim vůbec.
Fanoušci Maria vyrazí do kin už příští rok v dubnu.
Nintendo při té příležitosti oprášilo značku Super Mario Galaxy. Obě pocházejí z Wii, přičemž jednička už se na Switch podívala v rámci kolekce Super Mario 3D All-Stars, zatímco dvojka se portu prozatím nedočkala.
Super Mario Galaxy 2 je jedna z nejlepších her s Mariem. Odehrává se ve vesmíru a chytře využívá gravitace planet. Druhý díl je ještě o fous lepší než první.
Nečekaným překvapením bylo odhalení klasické verze konzole Virtual Boy, což je největší propadák v historii Nintenda. Vyšel v roce 1995 a prodalo se méně než milion kusů.
Aby byl zážitek maximálně autentický, klasická verze je replika, která využívá displeje konzolí Switch a Switch 2.
Na konzoli vzniklo pouhých 22 her, 14 z nich Nintendo postupně vydá na klasickou verzi.
Na nějaké dlouhé herní seance to není, jako retro zajímavost je to zajímavé.
Slibně vypadá tenis Mario Tennis Fever, který představí nový mechanismus raket či vylepšení pohybu na hřišti.
Součástí tentokrát bude příběhový režim. Vychází 12. února 2026 na Switch 2.
Nintendo dále pokračuje ve vylepšování a rozšiřování již vydaných her. Vynikající 2D hopsačka Super Mario Bros. Wonder láká na novou lokaci Bellabel Park a multiplayerové dovádění.
Switch 2 edice vyjde na jaře a bude placená.
Při té příležitosti vyjde i tato mluvící kytka.
Vyloženě nádherně vypadá nová 2D hospačka Yoshi and the Mysterious Book. Opět nečekáme vysokou obtížnost, spíš přístupnou hru pro celou rodinu.
Vychází taktéž na jaře.
Placeného rozšíření se dočká současný hit Donkey Kong Bananza. Jmenuje se DK Island & Emerald Rush a jak prozrazuje název i obrázek, bude trochu nostalgické, protože se podíváme na ostrov kongů.
DK Island & Emerald Rush vychází dnes a kromě nového místa láká i na nový režim. A mimochodem, pokud jste nehráli Bananzu, můžete si od dnešního dne vyzkoušet demo. Vřele doporučuji.
Chystá se také várka nových figurek Amiibo, a to z Kirby Air Riders...
... a Metroid Prime 4.
Nový spin-off pokémonů připomene Minecraft, vychází příští rok.
Konečně také víme, že rubačka Hyrule Warriors Age of Imprisonment, v níž se likvidují nepřátelé po desítkách, vychází 6. listopadu.
Fanoušci hororů mohou slavit. Na Switch 2 zamíří dokonce nejenom připravovaný Resident Evil Requiem, ale i dva předcházející díly.
Připomněla se také očekávaná metroidvania Metroid Prime 4. Viděli jsme jízdu na motorce v otevřeném světě, důležitější ovšem je, že konečně bylo oznámeno datum vydání.
Metroid Prime 4 vychází 4. prosince 2025.
Překvapením nakonec bylo odhalení dalšího dílu ze série Fire Emblem. Středobodem Fortune’s Weave je jakési koloseum. Těšit se tradičně můžeme na propracované tahové souboje. Vychází během příštího roku na Switch 2.
