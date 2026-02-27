Hráči se stanou biokybernetickými runnery, kteří prohledávají ztracenou kolonii Tau Ceti IV ve snaze ukořistit vše cenné. V tom se jim snaží zabránit bezpečnostní síly UESC, ale i ostatní runneři. A ublížit může i samotné prostředí.
Takzvaný Server Slam běží na všech dostupných platformách, tedy PC (Steam), PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Hrát půjde až do pondělí 2. března do 19:00. Nahraný postup se do plné verze, která vychází 5. března, nepřenese.
Marathon měl vyjít už loni, negativní zpětná vazba na alfa verzi vedla však k odkladu. Vývoji nepomohlo ani propouštění či obvinění z plagiátorství. Tvůrci od té doby zapracovali mnoho změn a nutno říci, že první dojmy nejsou vůbec špatné. Zvolená stylizace vypadá přímo v pohybu pěkně a gunplay mi na první dobrou sedí.
Zátěžový test také do značné míry předurčí osud hry. V lednu vydaný Highguard už skoro nikdo nehraje, Killer Inn od Square Enixu na tom není o mnoho lépe. Ostatně více jsme psali v přehledu letošních propadáků. Martahon je však oproti Highguardu placený a v mnohém má blízko k loňskému hitu Arc Raiders.
Pokud už jste testovací verzi hráli, napište nám, co na ni říkáte.
