Sci-fi Marathon se blíží. Otestujte ho přes víkend zdarma, nehraje se špatně

Ondřej Zach
  11:54
Dnes již zapomenutá sci-fi značka Marathon z devadesátých let se vrací jako extrakční střílečka. Krátce před vydáním ji můžete vyzkoušet zdarma v rámci zátěžového testu.

Hráči se stanou biokybernetickými runnery, kteří prohledávají ztracenou kolonii Tau Ceti IV ve snaze ukořistit vše cenné. V tom se jim snaží zabránit bezpečnostní síly UESC, ale i ostatní runneři. A ublížit může i samotné prostředí.

Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
46 fotografií

Takzvaný Server Slam běží na všech dostupných platformách, tedy PC (Steam), PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Hrát půjde až do pondělí 2. března do 19:00. Nahraný postup se do plné verze, která vychází 5. března, nepřenese.

Marathon měl vyjít už loni, negativní zpětná vazba na alfa verzi vedla však k odkladu. Vývoji nepomohlo ani propouštění či obvinění z plagiátorství. Tvůrci od té doby zapracovali mnoho změn a nutno říci, že první dojmy nejsou vůbec špatné. Zvolená stylizace vypadá přímo v pohybu pěkně a gunplay mi na první dobrou sedí.

Marathon

Marathon

Zátěžový test také do značné míry předurčí osud hry. V lednu vydaný Highguard už skoro nikdo nehraje, Killer Inn od Square Enixu na tom není o mnoho lépe. Ostatně více jsme psali v přehledu letošních propadáků. Martahon je však oproti Highguardu placený a v mnohém má blízko k loňskému hitu Arc Raiders.

Pokud už jste testovací verzi hráli, napište nám, co na ni říkáte.

Koupě většina lidí litovala. Vybíráme největší propadáky herních dějin

N-Gage

Nová konzole či jiný herní hardware má především potěšit hráče a nabídnout jim něco nového. V herní historii však byla celá řada zařízení, která se svými inovacemi na trhu neobstála a kupujícím...

KVÍZ: Poznáte nejslavnější hry s pirátskou tematikou?

Kvíz - pirátské hry

Pirátství a počítačové hry jdou nerozlučně ruku v ruce už od jejich počátků. Pokud však odmyslíme warezovou scénu, je výběr poměrně chudý a třeba oproti druhé světové válce nebo mimozemským hordám...

Už jsou jen krok od krachu. Autoři herního propadáku viní hráče

Highguard

Zájem o multiplayerovou hru Highguard rapidně klesá, studio již propustilo většinu zaměstnanců a nyní zavřelo webové stránky hry. Autoři jsou z neúspěchu hry hořcí a obviňují hráče.

Proč to vůbec vyšlo? Herních propadáků se letos urodilo nečekaně moc

Code Violet

Pojďte se spolu s námi podívat na ty největší herní propadáky. U některých si sami možná budete říkat, proč to vůbec vyšlo, když bylo dopředu zřejmé, že nemají šanci. Vítejte ve světě nízkých...

Proč už Daniel Vávra nedělá na další hře? Je to naprosté psycho, říká

Hostem pořadu Rozstřel je uznávaný videoherní designér a ředitel studia...

Informace, že vývojář Daniel Vávra, který stojí za hity Mafia a Kingdom Come, už ve Warhorse nepracuje na další hře, vzbudila pozornost. Místo toho připravuje hraný film Kingdom Come. A aktuálně...

Při neobvyklé loupeži zmizely karty Pokémon za miliony, jejich cena roste

Pokémon

Majitele obchodu Do-We Collectibles v americkém Anaheimu probudil v noci telefon, který ho upozornil na vloupání. Klikl jsem na záznam a uviděl jsem muže, jak procházejí otvorem, řekl Duy Pham.

23. února 2026  11:33 7

KVÍZ: Poznáte nejslavnější hry s pirátskou tematikou?

Kvíz - pirátské hry

Pirátství a počítačové hry jdou nerozlučně ruku v ruce už od jejich počátků. Pokud však odmyslíme warezovou scénu, je výběr poměrně chudý a třeba oproti druhé světové válce nebo mimozemským hordám...

vydáno 23. února 2026

