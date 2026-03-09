Concord se v herním průmyslu používá jako měrná jednotka neúspěchu. Hra, která byla ve vývoji několik let a stála minimálně 200 milionů dolarů, naprosto propadla. Na PC ji tehdy ve svém maximu hrálo souběžně pouhých 697 hráčů. Sony, které hru vydalo, nakonec vypnulo servery a vrátilo lidem peníze.
Concord byl součástí většího záměru značky PlayStation výrazně se prosadit na poli live service her. Dopadlo to ovšem katastrofálně, výrazně zabodovala pouze hra Helldivers 2 přirovnávaná k filmu Hvězdná pěchota. Z dvanácti plánovaných projektů byla většina zrušena, neschopnost managementu vedla k zavírání studií. Marathon je jeden z výraznějších projektů této iniciativy.
Jak si vede? Na Steamu ho podle SteamDB hrálo po vydání 5. března o den později 88 337 hráčů souběžně, během víkendu se toto maximum už nepodařilo překonat. Je to úspěch, nebo ne? Vzhledem k tomu, že hra je placená, to rozhodně není propadák ve stylu Concordu nebo letošního Highguardu.
Ale bude to stačit? O Studiu Bungie se ví, že je drahé, a akvizice studia (proběhla v roce 2022) se Sony prozatím nevyplácí. Bungie zkrátka není malé, nezávislé studio. A z tohoto pohledu nejsou startovní čísla příliš dobrá. Pro srovnání, zmiňované Helldivers 2 hrálo ve svém maximu 458 709 hráčů souběžně.
Když už jsme u těch čísel, ve stejný den jako Marathon vyšla v předběžném přístupu očekávaná roguelike karetka Slay the Spire 2. V neděli ji hrálo neuvěřitelných 574 638 hráčů souběžně. Tomu se říká hit! Víc o něm si povíme v úterý.
Co se Marathonu týče, mé vlastní první dojmy jsou prozatím vesměs pozitivní. Hra klade mnohem větší důraz na spolupráci týmu, má solidní atmosféru i gunplay. Menu jsou však nepřehledná, kosmetické předměty nezajímavé a některé prvky by to chtělo ještě vyladit. Druhým dechem však musím dodat, že Arc Raiders, což je asi největší konkurent Marathonu, mi přijdou zkrátka lepší.
|
Proč to vůbec vyšlo? Herních propadáků se letos urodilo nečekaně moc