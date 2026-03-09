Marathon není další Concord, ale bude to stačit?

Ondřej Zach
  10:03
Kostky jsou vrženy. Nová extrakční sci-fi střílečka Marathon od zkušeného studia Bungie není vyložený propadák, ale ani hit, ve který studio doufalo.

Concord se v herním průmyslu používá jako měrná jednotka neúspěchu. Hra, která byla ve vývoji několik let a stála minimálně 200 milionů dolarů, naprosto propadla. Na PC ji tehdy ve svém maximu hrálo souběžně pouhých 697 hráčů. Sony, které hru vydalo, nakonec vypnulo servery a vrátilo lidem peníze.

Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
72 fotografií

Concord byl součástí většího záměru značky PlayStation výrazně se prosadit na poli live service her. Dopadlo to ovšem katastrofálně, výrazně zabodovala pouze hra Helldivers 2 přirovnávaná k filmu Hvězdná pěchota. Z dvanácti plánovaných projektů byla většina zrušena, neschopnost managementu vedla k zavírání studií. Marathon je jeden z výraznějších projektů této iniciativy.

Helldivers 2

Concord

Jak si vede? Na Steamu ho podle SteamDB hrálo po vydání 5. března o den později 88 337 hráčů souběžně, během víkendu se toto maximum už nepodařilo překonat. Je to úspěch, nebo ne? Vzhledem k tomu, že hra je placená, to rozhodně není propadák ve stylu Concordu nebo letošního Highguardu.

Ale bude to stačit? O Studiu Bungie se ví, že je drahé, a akvizice studia (proběhla v roce 2022) se Sony prozatím nevyplácí. Bungie zkrátka není malé, nezávislé studio. A z tohoto pohledu nejsou startovní čísla příliš dobrá. Pro srovnání, zmiňované Helldivers 2 hrálo ve svém maximu 458 709 hráčů souběžně.

Marathon

Slay the Spire 2 (early access)

Když už jsme u těch čísel, ve stejný den jako Marathon vyšla v předběžném přístupu očekávaná roguelike karetka Slay the Spire 2. V neděli ji hrálo neuvěřitelných 574 638 hráčů souběžně. Tomu se říká hit! Víc o něm si povíme v úterý.

Co se Marathonu týče, mé vlastní první dojmy jsou prozatím vesměs pozitivní. Hra klade mnohem větší důraz na spolupráci týmu, má solidní atmosféru i gunplay. Menu jsou však nepřehledná, kosmetické předměty nezajímavé a některé prvky by to chtělo ještě vyladit. Druhým dechem však musím dodat, že Arc Raiders, což je asi největší konkurent Marathonu, mi přijdou zkrátka lepší.

Proč to vůbec vyšlo? Herních propadáků se letos urodilo nečekaně moc
Vstoupit do diskuse
Témata: Sony

Nejčtenější

Zaslouží si prvenství? Nejlepší hry za posledních 25 let budí i vášně

Zaklínač 3 wallpaper

Pod pojmem nejlepší hra si každý asi představí něco trochu jiného. Ale pokud se o něčem hlasuje, pak je vítěz vždy jen jeden. I vy jste pomáhali vybírat hry roku ve čtenářské anketě Bonuswebu, k tomu...

Táhli mě po zemi a já křičela. Scény z Resident Evil byly drsné i v reálu

Angela Sant’Albano

Je mladá, krásná a na svém kontě má první výrazný zářez. Řeč je o Angele Sant’Albanové, která ztvárnila vystrašenou, přesto neohroženou analytičku FBI Grace Ashcroftovou v aktuálním herním megahitu...

Věřili, že mají hit. Po pěti týdnech přišli o 99,8 procenta hráčů

Highguard

Měla to být hra, která se prosadí jako nový druh střílečky a zkušeným tvůrcům vydělá pohádkové peníze. Realita je však jiná. Highguard přišel během pěti týdnů od vydání o 99,8 procenta hráčské...

K nerozeznání od reality? Tak vypadal vrchol herní grafiky v devadesátkách

Vrchol grafiky v 90. letech

Počítačová grafika jde dopředu neuvěřitelně rychlým tempem a stále častěji se skloňuje termín fotorealismus. Buďte ale v klidu, o tom, že brzy bude počítačová grafika k nerozeznání od skutečnosti,...

Větší prsa, víc nábojů. Vylepšete si Resident Evil: Requiem těmito mody

Resident Evil Requiem - mod Bigger Boobs for Grace

Aktuální herní hit Resident Evil: Requiem oslavil krátce po vydání pět milionů prodaných kopií. Kdo má PC verzi, může si hru v mnoha ohledech vylepšit či okořenit. Že fandové zvětší hlavní hrdince...

Marathon není další Concord, ale bude to stačit?

Marathon

Kostky jsou vrženy. Nová extrakční sci-fi střílečka Marathon od zkušeného studia Bungie není vyložený propadák, ale ani hit, ve který studio doufalo.

9. března 2026  10:03 0

Větší prsa, víc nábojů. Vylepšete si Resident Evil: Requiem těmito mody

Resident Evil Requiem - mod Bigger Boobs for Grace

Aktuální herní hit Resident Evil: Requiem oslavil krátce po vydání pět milionů prodaných kopií. Kdo má PC verzi, může si hru v mnoha ohledech vylepšit či okořenit. Že fandové zvětší hlavní hrdince...

9. března 2026 0

K nerozeznání od reality? Tak vypadal vrchol herní grafiky v devadesátkách

Vrchol grafiky v 90. letech

Počítačová grafika jde dopředu neuvěřitelně rychlým tempem a stále častěji se skloňuje termín fotorealismus. Buďte ale v klidu, o tom, že brzy bude počítačová grafika k nerozeznání od skutečnosti,...

8. března 2026 6

Sběratelova noční můra. Američtí celníci zničili vzácnou kopii videohry

Fotodokumentace zničené zásilky vzácné hry Tsukihime Trail Edition

Speciální edice videohry Tsukihime byla vyrobena v nákladu pouhých 50 kusů a tak je mezi sběrateli japonských podivností svatým grálem s nedocenitelnou hodnotou. Na americké celníky ovšem velký dojem...

7. března 2026 26

Démoni jako zbraň i zakázané rituály. Warlock se stane postrachem Diabla 4

Warlock ve hře Diablo 4

O tom, že nové povolání warlock zamíří do Diabla 4, už nějakou dobu víme. Studio Blizzard však až nyní odhalilo, co umí a jak se za něj bude hrát.

6. března 2026  9:34 0

Zaslouží si prvenství? Nejlepší hry za posledních 25 let budí i vášně

Zaklínač 3 wallpaper

Pod pojmem nejlepší hra si každý asi představí něco trochu jiného. Ale pokud se o něčem hlasuje, pak je vítěz vždy jen jeden. I vy jste pomáhali vybírat hry roku ve čtenářské anketě Bonuswebu, k tomu...

6. března 2026 11

PlayStation zásadně mění strategii, PC hráči z toho mít radost nebudou

Marvel’s Wolverine

Ještě před pár lety se chtěla značka PlayStation soustředit na větší množství live service her a usilovala po tom, aby polovinu portfolia tvořily hry na PC a mobilní telefony. Dnes je vše jinak.

5. března 2026  9:45 11

Kvalita bez kompromisů. Resident Evil ovládl trh a ukazuje, jak se dělá horor

Resident Evil Requiem

Nejnovější videoherní hit, horor Resident Evil: Requiem se těší přízni recenzentů i hráčů. Výsledkem jsou milionové prodeje.

5. března 2026 4

Smrt v přímém přenosu. Čtyři roky vyvíjený Highguard nepřežil úvodní sezonu

Highguard

Online kooperativní akce Highguard skončí pouhých 45 dní po svém uvedení na trh. Důvodem je naprostý nezájem hráčů.

4. března 2026  9:30 6

Táhli mě po zemi a já křičela. Scény z Resident Evil byly drsné i v reálu

Angela Sant’Albano

Je mladá, krásná a na svém kontě má první výrazný zářez. Řeč je o Angele Sant’Albanové, která ztvárnila vystrašenou, přesto neohroženou analytičku FBI Grace Ashcroftovou v aktuálním herním megahitu...

4. března 2026 6

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

RECENZE: Vulgární humor je v High on Life tentokrát podpořený i skvělou hrou

75 %
High on Life 2

Barevně přeplácaná střílečka High on Life postavená na humoru ve stylu kultovního seriálu Rick and Morty sice pokračování nepotřebovala, ale nakonec je dobře, že ho má. Vedle nekonečné kadence...

PS5
4. března 2026 2

Věřili, že mají hit. Po pěti týdnech přišli o 99,8 procenta hráčů

Highguard

Měla to být hra, která se prosadí jako nový druh střílečky a zkušeným tvůrcům vydělá pohádkové peníze. Realita je však jiná. Highguard přišel během pěti týdnů od vydání o 99,8 procenta hráčské...

3. března 2026  10:15 8

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.