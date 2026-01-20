Bungie oživuje sci-fi značku z devadesátých let, nicméně letošní iterace bude PvPvE (player vs player vs environment) extrakční střílečka. Hráči se stanou bio-kybernetickými runnery, kteří prohledávají ztracenou kolonii Tau Ceti IV ve snaze ukořistit vše cenné. V tom se jim snaží zabránit bezpečnostní síly UESC, ale i ostatní runneři. A ublížit může i samotné prostředí.
Marathon měl vyjít už dřív, negativní zpětná vazba na alfa verzi vedla však k odkladu. Vývoji nepomohlo ani propouštění či obvinění z plagiátorství. Tvůrci od té doby zapracovali mnoho změn, které mají zahrnovat lepší AI nepřátel, temnější vizuální stránku a další prvky, aby hráč cítil větší ohrožení. Poslední reakce playtesterů jsou pozitivnější.
Marathon vyjde 5. března 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Základní verze se bude prodávat za 40 eur, což je necelých tisíc korun. Deluxe verze láká na kosmetické bonusy, sběratelská na svítící figurku. PlayStation dále vydá limitovanou edici ovladače DualSense. Předobjednávky startují 29. ledna.
PlayStation Marathonu hodně věří. Láká na sběratelskou edici i limitku ovladače DualSense.
Marathon to každopádně nebude mít lehké. Kromě negativní odezvy (i polední trailer má na YouTube víc palců dolů než nahoru) se musí obávat loňského hitu Arc Raiders, což je také sci-fi extrakční střílečka, která si dodnes drží vysoký počet hráčů.
Hráči také rádi připomínají dva roky starou hrdinskou woke střílečku Concord, kterou Sony vypnulo už dva týdny po vydání. Tehdy společnost prodělala minimálně 200 milionů dolarů. Na druhou stranu, v prodejích na Steamu (předobjednávka) je Marathon v době psaní článku na desátém místě, což by mohlo značit, že to nebude zlé. Před vydáním každopádně proběhne free víkend, který rozhodne.
Marathon zřejmě nebude propadák jako Concord (vlevo), nicméně lehké to mít nebude. Žánru extrakčních stříleček právě kraluje hit Arc Raiders (vpravo).