Vykřešou z toho hit? Sci-fi střílečka Marathon vyjde v březnu

Ondřej Zach
  10:10
Žánr extrakčních stříleček zažívá v poslední době rozkvět a na rok 2026 se chystá hned několik dalších her, včetně sci-fi Marathon od zkušeného studia Bungie.
Mimořádný zájem letos slavila extrakční střílečka Arc Raiders, na příští rok se chystá například PUBG: Black Budget, Highguard od tvůrců Apex Legends či právě Marathon od Bungie. Jenže počet hráčů je omezený a mnozí už svého favorita mají. Je tak v podstatě nemožné, aby se z každé stal hit.

A Marathon od zkušeného studia Bungie to bude mít těžké. Hra se názvem i zasazením odkazuje na původní střílečkovou trilogii, která je vnímána jako předchůdce Halo. Novinka ovšem sází čistě na multiplayer. Z nově zveřejněného videa víme, že vyjde v březnu 2026 a stát bude 40 eur, tedy necelých tisíc korun. Platit se dál volitelně bude za kosmetické předměty v rámci battle passů.

Marathon
Marathon

Hráči se stanou bio-kybernetickými runnery, kteří prohledávají ztracenou kolonii Tau Ceti IV a hledají vše cenné. V tom se jim snaží zabránit bezpečnostní síly UESC, ale i ostatní runneři. A ublížit může i samotné prostředí.

Marathon měl vyjít už dřív, nicméně na základě reakcí na alfa verzi byla hra odložena. Podle zpětné vazby mělo jít o průměrnou extrakční střílečku. Vývoji nepomohlo ani propouštění či obvinění z plagiátorství. Tvůrci od té doby zapracovali mnoho změn, které mají zahrnovat lepší AI nepřátel, temnější vizuální stránku a další prvky, aby hráč cítil větší ohrožení.

Marathon vyjde v březnu 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Bude podporovat jak cross-play, tak cross-save.

