Chystá se speciální platební karta pro hráče, odměňuje za mikrotransakce

Specializované vybavení pro hráče už dávno není jen o klávesnicích, myších a sluchátkách. Máme tady křesla, rukavice, ponožky, postele a další krámy, které se od těch běžných většinou liší jen tím, že mají nevkusný design, stojí minimálně dvakrát tolik co srovnatelná „nehráčská“ varianta stejného výrobku a zpravidla bývají pokryty LED světly.

Odměňovat hráče za čas strávený ve hře není špatný nápad.

Z tohoto pohledu je chystaná platební karta Mana vlastně ještě poměrně normální. Z vizuálního hlediska se totiž nijak neliší od běžných platebních karet, které už dávno dobře známe. Její autoři se na místo výroby krutopřísného vzhledu zaměřili na to, co by hráče mohlo skutečně zajímat, a to je odměňování za čas strávený ve hře.

Nikdo vás samozřejmě nebude platit přímo za hraní (jak se ostatně marně snažím už roky vysvětlovat lidem, když se ptají na to, čím se živím), ale časem stráveným ve vybraných titulech sbíráte body, které můžete utrácet v jiných herních službách. Navíc platí, že čím víc v těchto hrách utratíte, ať už formou mikrotransakcí, nákupů dodatečných přídavných balíčků nebo třeba za battle passy, tím víc bodů získáte.

V první fázi ovšem bude Mana podporovat jen mobilní hříčky à la Clash of Clans.

Samotná karta funguje jako běžná debetní karta, všechny vklady jsou pojištěné až do výše čtvrt milionu dolarů. Pokud si však připlatíte zhruba dva tisíce korun za prémiovou variantu, dostanete za zvýhodněnou cenu předplatné ke službám jako Discord, Game Pass nebo PS+, zároveň pak budete body sbírat rychleji.

Velkou nevýhodou (tedy kromě faktu, že karta bude zatím dostupná jen v USA) je ovšem výběr podporovaných her. Jde totiž o klasické mobilní tituly jako třeba Clash of Clans, Brawl Stars nebo Clash Royale. Další by však měly brzy přijít. Uvidíme, jestli tam přibudou i opravdové hry, nebo jde jen o další způsob, jak z „velryb“, tedy hráčů utápějících veliké sumy v mobilních hrách, tahat peníze.