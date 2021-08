Fanoušek vytvořil model Titanicu do české Mafie. Trvalo mu to patnáct let

Díky amatérskému vývojáři Robinu Bongaartsovi a jeho kolegům můžete v kultovní české hře Mafia: The City of Lost Heaven z roku 2002 nově navštívit i proslulý parník Titanic. Přestože jeho detailní vymodelování trvalo dlouhých patnáct let, je v tuto chvíli stále jen prázdnou kulisou.