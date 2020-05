Podívejte se na první screenshoty z remaku Mafie

Protože se na to všichni ptají tak to shrnu asi takto. O remaku Mafie vím pouze to, že se na něm pracovalo a že se tam údajně něco přepisovalo. Nijak jsem se na tom nepodílel. Nikdo mě nekontaktoval. Nikdo mi o tom oficiálně nic neřekl. Jsem velmi zvědav, jestli budu vůbec v titulcích. Nikdo mi za to nedal ani korunu.