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Orchestrální hudba z Mafie zazní v Brně i k 25. výročí prvního dílu

Ondřej Zach
  10:00
Od vydání prvního dílu Mafie uplyne příští rok přesně čtvrt století. V rámci plánovaného koncertu Mafia Live ovšem zazní hudba napříč všemi díly.

Mafia je podle čtenářů Bonuswebu nejlepší česká hra vůbec. Vyšla v roce 2002, bodovala skvělou hratelností, dospělým příběhem, povedeným českým dabingem a v neposlední řadě i hudbou, která pomáhala utvářet atmosféru bezútěšných třicátých let v Americe.

Mafia Live
Mafia Live
Mafia Live
Mafia Live
Mafia Live
186 fotografií

Čtvrt století je dlouhá doba a také pěkné kulaté výročí pro návrat koncertu Mafia Live, který proběhne 7. května 2027 na brněnském výstavišti. Lístky jsou již v prodeji, cena se pohybuje v závislosti na místě od tisíce do dvou tisíc korun. Koncert proběhne v podání Filharmonie Brno.

„Hudbu do Mafie složil Vladimír Šimůnek a nahrál Český národní symfonický orchestr pod vedením Adama Klemense. O doprovod k Mafii II se postarali Matúš Široký a Adam Kuruc, nahrávku pak pořídil orchestr Prague FILMHarmonic Orchestra pod taktovkou Andyho Bricka. O další díly Mafie, včetně remaku, se zasloužili Jim Bonney a Jesse Harlin. A poslední titul série, Mafia: The Old Country, si vzal na starost Brian Transeau, který soundtrack nahrál s Českým národním symfonickým orchestrem pod taktovkou Vladimíra Martinky,“ připomíná organizátor.

Mafia Live

Mafia: The City of Lost Heaven (2002)

Koncert bude opět doplněn projekcí klíčových scén z jednotlivých her na velkém plátně. Organizátoři přitom slibují, že projekce bude aktualizovaná a hlavně vylepšená.

Pokud byste si chtěli připomenout první díl Mafie, přečtěte si naši dobovou recenzi. Před šesti lety vyšel také vesměs povedený remake Mafia: Definitive Edition. Letos se značka připomněla rozšířením Muž cti pro loňský díl Mafia: Domovina.

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