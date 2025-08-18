V tuto chvíli nejsou žádná oficiální čísla k dispozici, ledacos lze ovšem vyvodit z dostupných statistik. Podle analytiků ze Sensor Tower se za první čtyři dny prodalo 800 tisíc kopií napříč dostupnými platformami, tedy PC, PlayStationem 5 a Xboxem Series X/S.
Rozpad je následující: téměř polovina prodejů (48,67 %) připadá na PlayStation 5, dalších 37,86 % na Steam a pouhých 13,47 % na Xbox Series X/S. Sensor Tower hodnotí úvodní prodeje jako silné a vnímá je jako potvrzení toho, že se nový díl svým lineárním pojetím vydal správným směrem.
Některá zahraniční média ovšem hodnotí prodeje vzhledem k velikosti značky jako vlažné. Počet souběžně hrajících na Steamu byl podle Steam DB nejvyšší v den vydání (pátek 8. srpna), a to 35 247 hráčů.
Víkend tentokrát další vlnu hráčů nepřivítal. Méně povedená Mafia 3 si před devíti lety připsala 47 822 souběžně hrajících. A pro srovnání, letošní hit Kingdom Come 2 hrálo v jeden okamžik 256 206 hráčů na Steamu.
Na Mafii v Česku slyšíme
I nadále platí, že čeští hráči na Mafii slyší, což ostatně potvrzuje i přítomnost českého dabingu, který bývá ve hrách spíše výjimečně. Zatímco celosvětově je Mafia: Domovina aktuálně až 30. nejprodávanější hra na Steamu, v Česku si drží pěknou druhou příčku a pokud vynecháme free 2 play Counter-Strike 2, je to nejprodávanější placená hra na Steamu za Česko.
Podle odhadů Gamalytic jsou prodeje z Česka na Steamu třetí největší. Před námi jsou pouze Spojené státy a Čína.
Původ organizovaného zločinu
Mafia: Domovina hráče bere na úplný začátek. Enzo Favara neprožil právě šťastné dětství. Nyní skládá přísahu Cosa Nostře, zločinecké rodině Dona Torrisiho. A musí se sakra ohánět, aby prokázal, že je právoplatným členem. Příběh se odehrává na začátku 20. století na Sicílii.
„Jde o typickou akci z třetí osoby z dob minulých. Kombinuje v sobě přestřelky, souboje na blízko i léty prověřený a dnes již lehce okoukaný krycí systém i kradmé plížení. K tomu přidává jízdu v dobových autech a nově i na koňském hřbetě,“ napsali jsme v recenzi Mafia: Domovina na Bonuswebu.
Aktuální hodnocení na Steamu je „spíše kladné“ (70 %), průměr na agregátoru Metacritic je 74/100 od médií a 7,9/10 od uživatelů.