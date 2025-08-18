Mafia: Domovina v Česku táhne, ale vyložený hit to není

Ondřej Zach
  11:11
Mafia: Domovina, nejnovější díl z gangsterské série, jejíž první díl bývá hodnocen jako nejlepší česká hra vůbec, je v prodeji necelé dva týdny. Pojďme se podívat, jak si vede po obchodní stránce.

Mafia: Domovina

08.08.2025 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

70%
Herní karta

V tuto chvíli nejsou žádná oficiální čísla k dispozici, ledacos lze ovšem vyvodit z dostupných statistik. Podle analytiků ze Sensor Tower se za první čtyři dny prodalo 800 tisíc kopií napříč dostupnými platformami, tedy PC, PlayStationem 5 a Xboxem Series X/S.

Mafia: Domovina
Mafia: Domovina (PS5)
Mafia: Domovina (PS5)
Mafia: Domovina (PS5)
Mafia: Domovina (PS5)
120 fotografií

Rozpad je následující: téměř polovina prodejů (48,67 %) připadá na PlayStation 5, dalších 37,86 % na Steam a pouhých 13,47 % na Xbox Series X/S. Sensor Tower hodnotí úvodní prodeje jako silné a vnímá je jako potvrzení toho, že se nový díl svým lineárním pojetím vydal správným směrem.

KVÍZ: Jak dobře znáte sérii Mafia

Některá zahraniční média ovšem hodnotí prodeje vzhledem k velikosti značky jako vlažné. Počet souběžně hrajících na Steamu byl podle Steam DB nejvyšší v den vydání (pátek 8. srpna), a to 35 247 hráčů.

Víkend tentokrát další vlnu hráčů nepřivítal. Méně povedená Mafia 3 si před devíti lety připsala 47 822 souběžně hrajících. A pro srovnání, letošní hit Kingdom Come 2 hrálo v jeden okamžik 256 206 hráčů na Steamu.

Na Mafii v Česku slyšíme

I nadále platí, že čeští hráči na Mafii slyší, což ostatně potvrzuje i přítomnost českého dabingu, který bývá ve hrách spíše výjimečně. Zatímco celosvětově je Mafia: Domovina aktuálně až 30. nejprodávanější hra na Steamu, v Česku si drží pěknou druhou příčku a pokud vynecháme free 2 play Counter-Strike 2, je to nejprodávanější placená hra na Steamu za Česko.

Mafia: Domovina (PS5)

Mafia: Domovina (PS5)

Podle odhadů Gamalytic jsou prodeje z Česka na Steamu třetí největší. Před námi jsou pouze Spojené státy a Čína.

Původ organizovaného zločinu

Mafia: Domovina hráče bere na úplný začátek. Enzo Favara neprožil právě šťastné dětství. Nyní skládá přísahu Cosa Nostře, zločinecké rodině Dona Torrisiho. A musí se sakra ohánět, aby prokázal, že je právoplatným členem. Příběh se odehrává na začátku 20. století na Sicílii.

Mafia: Domovina (PS5)

Mafia: Domovina (PS5)

„Jde o typickou akci z třetí osoby z dob minulých. Kombinuje v sobě přestřelky, souboje na blízko i léty prověřený a dnes již lehce okoukaný krycí systém i kradmé plížení. K tomu přidává jízdu v dobových autech a nově i na koňském hřbetě,“ napsali jsme v recenzi Mafia: Domovina na Bonuswebu.

Aktuální hodnocení na Steamu je „spíše kladné“ (70 %), průměr na agregátoru Metacritic je 74/100 od médií a 7,9/10 od uživatelů.

Vstoupit do diskuse

iDNES.cz

70%

Čtenáři

- Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

Nadšenec postavil svět Skyrimu z Lega. Potřeboval na to 73 761 dílků

Přes dva a půl roku strávil herní nadšenec Ian Roosma stavbou mapy populárního RPG The Elder Scrolls: Skyrim z kostiček Lega. Obrovské panorama obsahuje každou významnou nadzemní část hry a s...

AI mu vymyslela hru, po které hráči touží. Teď se ji snaží sám vyrobit

Pětisekundová ukázka retro RPG hry se stala virálním hitem sociální sítě X. Ačkoliv šlo jen o animaci vyrobenou s pomocí umělé inteligence, autor v ní zavětřil potenciál. Teď se snaží takovou hru...

RECENZE: Mafia: Domovina je gangsterka ze staré školy. Dabing je skvělý

70 %

Jedna z těch v Česku úplně nejpopulárnějších sérií videoher se vrátila na konzole i PC. Nový díl Mafia: Domovina přitom ve slavné gangsterské sáze slouží jak prequel a odehrává se na počátku 20....

Evropský videoherní svátek je za rohem. Na tyto hry se těšíme

Gamescom, největší videoherní veletrh v Evropě, přivítá návštěvníky už příští týden. My u toho nebudeme chybět a přinášíme přehled zásadních herních titulů, které se zde objeví. Vybrané z nich se...

Vzpomenete si ještě na tyto skvělé, ale neprávem opomíjené střílečky?

Jsou to zábavné střílečky, mají své neodolatelné kouzlo a stejně svým způsobem zůstaly ve stínu konkurence. A je to velká škoda.

Mafia: Domovina v Česku táhne, ale vyložený hit to není

Mafia: Domovina, nejnovější díl z gangsterské série, jejíž první díl bývá hodnocen jako nejlepší česká hra vůbec, je v prodeji necelé dva týdny. Pojďme se podívat, jak si vede po obchodní stránce.

18. srpna 2025  11:11 0

Pět videoherních AI, které nás pořádně vyděsily

Umělá inteligence má ve videohrách dlouhou historii. Někdy je nápomocná, ale jindy z ní jde hrůza. Jako v těchto případech.

18. srpna 2025 0

Nadšenec postavil svět Skyrimu z Lega. Potřeboval na to 73 761 dílků

Přes dva a půl roku strávil herní nadšenec Ian Roosma stavbou mapy populárního RPG The Elder Scrolls: Skyrim z kostiček Lega. Obrovské panorama obsahuje každou významnou nadzemní část hry a s...

17. srpna 2025 5

Nemocnou mámu naučila hrát, po tisíci hodinách se nestačila divit, čím se baví

Aby jí ulehčila vyrovnávání se s vážnou chorobou, která ji uvěznila doma, představila hráčka své matce populární farmářskou simulaci Stardew Valley. A byla to dobrá volba, nemocné ženě hra uhranula...

16. srpna 2025 5

Hráči řeší záhadu zlaté pánve. Předmět za 150 tisíc někdo jen tak smazal

Zlaté předměty patří mezi vůbec ty nejcennější, které se v multiplayerové hře Team Fortress 2 dají najít. Jeden takový někdo však jen tak vymazal ze svého inventáře, což mnozí fanoušci hry nechápou a...

15. srpna 2025 6

Evropský videoherní svátek je za rohem. Na tyto hry se těšíme

Gamescom, největší videoherní veletrh v Evropě, přivítá návštěvníky už příští týden. My u toho nebudeme chybět a přinášíme přehled zásadních herních titulů, které se zde objeví. Vybrané z nich se...

14. srpna 2025 5

AI mu vymyslela hru, po které hráči touží. Teď se ji snaží sám vyrobit

Pětisekundová ukázka retro RPG hry se stala virálním hitem sociální sítě X. Ačkoliv šlo jen o animaci vyrobenou s pomocí umělé inteligence, autor v ní zavětřil potenciál. Teď se snaží takovou hru...

13. srpna 2025 20

RECENZE: Mafia: Domovina je gangsterka ze staré školy. Dabing je skvělý

70 %

Jedna z těch v Česku úplně nejpopulárnějších sérií videoher se vrátila na konzole i PC. Nový díl Mafia: Domovina přitom ve slavné gangsterské sáze slouží jak prequel a odehrává se na počátku 20....

PS5
12. srpna 2025 31

Vzpomenete si ještě na tyto skvělé, ale neprávem opomíjené střílečky?

Jsou to zábavné střílečky, mají své neodolatelné kouzlo a stejně svým způsobem zůstaly ve stínu konkurence. A je to velká škoda.

11. srpna 2025 26

World of Warcraft se za víc než 20 let změnil k nepoznání, podívejte se sami

Online hra na hrdiny World of Warcraft je tu s námi už více než dvacet let. Podívejte se, jaký kus cesty hra ušla od prvních zveřejněných konceptů po současnou podobu.

10. srpna 2025 9

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

KVÍZ: Legendární hra Mafia se vrací. Jak dobře znáte předchozí díly?

Podle mnohých stále nejlepší česká videohra se dočkala nového pokračování. Jelikož jsme naši kopii dostali až souběžně s vydáním, recenzování nám ještě trochu času zabere. Během čekání jsme se však...

vydáno 9. srpna 2025

ANKETA: Která éra World of Warcraft byla nejlepší?

World of Warcraft je tu s námi už více než dvacet let. Za tu dobu vyšlo už deset expanzí, oznámeny už byly další dvě. Pojďte si zavzpomínat a vyberte, která éra vás bavila nejvíc. Zvolit můžete až...

9. srpna 2025 14

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.