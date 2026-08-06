Muž cti je placené příběhové DLC pro loňskou hru Mafia: Domovina. Láká nejenom na dvě nové kapitoly, ale také nové výzvy a zakázky v režimu Volná jízda, které Salieri zadává hráčům ze své pašerácké základny v Porto Almaro. Obtížnost by měla být vyšší než v základní hře.
Nové kapitoly jsou součástí hlavní kampaně a začleňují se do příběhu v zimě 1905, tedy zhruba uprostřed hry. Pokud jste už dosáhli daného bodu, můžete se k nim dostat i přímo z menu hry.
Enzo se už osvědčil jako spolehlivý soldato rodiny Torrisiů. Don mu a Cesarovi svěří citlivý úkol: pomoci mladému Enniovi Salierimu. Více už drží tvůrci celkem logicky v tajnosti. Ukáže se přitom mladší, ambicióznější Salieri, který už touží po životě v Americe – tam ho hráči první Mafie znají jako Dona.
Mafia: Domovina – Muž cti vychází 14. srpna 2026 na PC (Steam), PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Stát bude 10 eur, tedy zhruba 250 korun. Součástí opět budou české titulky i dabing.
„Životnost hry se pohybuje kolem 15 hodin při prvním hraní a pomalejším tempu. Patnáct herních kapitol udržuje pozornost a baví. Za sníženou cenu je to ideál. Jen od nové Mafie nečekejte něco, co není. Toto je zábava ze staré školy,“ napsali jsme v recenzi základní hry.
Nové věci v DLC Muž cti