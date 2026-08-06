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Muž cti se propojí s první Mafií. Ukáže mladého Dona Salieriho

Ondřej Zach
  10:25
Don Salieri je zpět. Mladý Ennio Salieri byl právě propuštěn z vězení a chce si vzít zpět vše, co mu patří.

Muž cti je placené příběhové DLC pro loňskou hru Mafia: Domovina. Láká nejenom na dvě nové kapitoly, ale také nové výzvy a zakázky v režimu Volná jízda, které Salieri zadává hráčům ze své pašerácké základny v Porto Almaro. Obtížnost by měla být vyšší než v základní hře.

Mafia: Domovina - Muž cti
Mafia: Domovina - Muž cti
Mafia: Domovina - Muž cti
Mafia: Domovina - Muž cti
Mafia: Domovina - Muž cti
22 fotografií

Nové kapitoly jsou součástí hlavní kampaně a začleňují se do příběhu v zimě 1905, tedy zhruba uprostřed hry. Pokud jste už dosáhli daného bodu, můžete se k nim dostat i přímo z menu hry.

Enzo se už osvědčil jako spolehlivý soldato rodiny Torrisiů. Don mu a Cesarovi svěří citlivý úkol: pomoci mladému Enniovi Salierimu. Více už drží tvůrci celkem logicky v tajnosti. Ukáže se přitom mladší, ambicióznější Salieri, který už touží po životě v Americe – tam ho hráči první Mafie znají jako Dona.

Mafia: Domovina - Muž cti

Mafia: Domovina - Muž cti

Mafia: Domovina – Muž cti vychází 14. srpna 2026 na PC (Steam), PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Stát bude 10 eur, tedy zhruba 250 korun. Součástí opět budou české titulky i dabing.

„Životnost hry se pohybuje kolem 15 hodin při prvním hraní a pomalejším tempu. Patnáct herních kapitol udržuje pozornost a baví. Za sníženou cenu je to ideál. Jen od nové Mafie nečekejte něco, co není. Toto je zábava ze staré školy,“ napsali jsme v recenzi základní hry.

Nové věci v DLC Muž cti

  • 3 zbraně: Modello Speciale, vysokokapacitní pumpovací brokovnice, Praecisione Speciale
  • 3 nože: Finituri, Giravolta, Rimbalzu
  • 5 amuletů: Dolce Morte (velký), Scossa (velký), Rifugio (malý), Portata (malý), Scheggia (malý)
  • 3 vozidla: Trautenberg Model SW, Delizia Tempesta, Dufort 30 Deluxe
  • 2 koně: Silvano, Fiero
  • 3 úbory: ranař z doků, hazardní hráč, dřevař
  • 5 klobouků: námořnická coppola, hráčská fedora, buřinka, fedora se širokým okrajem, dřevařská fedora
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Témata: Mafia: Domovina

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