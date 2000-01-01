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I když české herní studio Amanita Design letos v květnu vydalo novou hru, už teď se pochlubilo prací na další novince. Překvapivě to není něco úplně nového, nýbrž pokračování skvělé hry Machinarium z roku 2009. Hra podle úvodní ukázky vypadá opravdu parádně.
Autor: Amanita Design
První Machinarium je jednou z nejoblíbenějších a také nejlépe hodnocených her českého studia Amanita Design. Spousta fanoušků tuzemské tvorby ale netušila, že autoři už nějakou dobu pracují na druhém dílu, a to po 17 letech po vydání první hry.
Autor: Amanita Design
Leckdo by mohlo čekat, že si Amanita dá po květnovém Phonopolis chvíli pauzu, ale chuti do práce na další hře je zřejmě dost a dost a Machinarium 2 podle první ukázky už vypadá opravdu k světu.
Autor: Amanita Design
Hra byla odhalena v rámci akce Triple-I Initiative, která pravidelně ukazuje novinky ze světa nezávislých her. České studio už dopředu avizovalo, že ukáže něco nového, ale i tak jsme opravdu velice mile překvapeni.
Autor: Amanita Design
Pokračování oceňované adventury navazuje po stránce příběhu přesně tam, kde příběh Josefa a Berty skončil.
Autor: Amanita Design
Roboti uprchli z města Machinarium a spadli s helikoptérou do pustiny. Z nedalekého útesu slezou až do skrytého údolí, kde se usídlily dva podivuhodné robotí kmeny.
Autor: Amanita Design
Jeden žije v klášteře Elektrona vysoko ve skalách, druhý ve městě Oilton pod ním, a oběma pomalu dochází zdroje energie.
Autor: Amanita Design
Tentokrát hráči provázejí světem Josefa i Bertu a přepínají mezi nimi podle toho, koho zrovna potřebují, protože každý umí něco jiného a leckterá hádanka vyžaduje schopnosti obou.
Autor: Amanita Design
Stejně jako v prvním Machinariu roboti komunikují jen pomocí komiksových bublinami, symbolů a gest, bez jediného řádku textu.
Autor: Amanita Design
Vývojáři tvrdí, že hra se tentokrát bude nejlépe ovládat pomocí gamepadu. Na myš se ale nezapomnělo a hra plně podporuje i klasické ovládání.
Autor: Amanita Design
Každá zrezivělá trubka i oprýskaná zeď v Machinariu 2 je nakreslená ručně a výtvarný styl vychází z kreseb starých mistrů a renesanční krajinomalby.
Autor: Amanita Design
Stejnou péči dostali i roboti, kteří tu žijí. Hýbou se, reagují, mračí se a do světa plného zrezivělých strojů vnášejí něco nečekaně lidského.
Autor: Amanita Design
Hudbu skládá Tomáš Dvořák alias Floex, autor soundtracku k prvnímu Machinariu. Kdo zná soundtrack z jedničky, hned pozná jeho rukopis.
Autor: Amanita Design
„Nemládneme a svět jako by končil, takže jestli jsme někdy měli udělat Machinarium 2, tak teď. Zároveň děkujeme všem hráčům, kteří na něj celé ty roky trpělivě čekali. Bez nich bychom to nedokázali,“ vysvětluje Jakub Dvorský, ředitel Amanita Design v tiskové zprávě.
Autor: Amanita Design
Machinarium 2 plánuje zatím vydání na PC (Steam) a macOS a už teď si hru lze přidat do seznamu přání.
Autor: Amanita Design
Datum vydání a další platformy, na které hru Amanita Design plánuje vydat, jsou v tuto chvíli neznámé.
Autor: Amanita Design
Machinarium 2
Autor: Amanita Design
Machinarium 2
Autor: Amanita Design
Machinarium 2
Autor: Amanita Design
Machinarium 2
Autor: Amanita Design
Machinarium 2
Autor: Amanita Design
Machinarium 2
Autor: Amanita Design
Machinarium 2
Autor: Amanita Design
Machinarium 2
Autor: Amanita Design