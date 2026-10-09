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Herní legendy teď pořídíte výhodně. Tipy na slevy z podzimního výprodeje
Podzimní výprodej na Steamu je v plném proudu a v mnoha případech lze ušetřit i klidně 90 % původní ceny. Vybíráme ty nejvíce zlevněné hry a zároveň přidáváme tipy na další menší slevy včetně...
A kde je sakra trojka? Tyto legendární herní série ji nikdy nedostaly
Vývoj her je čím dál tím dražší a tak není divu, že vývojáři mainstreamových titulů sází především na zavedené značky. O to více nás překapuje, že některé ze sérií, které měly potenciál stát se novou...
Toto jsou nejlepší a nejhorší letošní hry podle Asmongolda. Souhlasíte s ním?
Populární streamer Zack Hoyt, známý jako Asmongold, sestavil žebříček kandidátů na nejlepší a nejhorší letošní hry. Souhlasíte s jeho výběrem? Napište nám do diskuze.
Star Wars, Pokémon i PlayStation. Tyto sady LEGO vycházejí v říjnu
Máte rádi Lego? Potom nahlédněte do našeho říjnového přehledu. K mání jsou nejenom první vánoční sady, ale třeba i rozměrný Hvězdný superdestruktor Executor ze Star Wars, retro konzole PlayStation či...
Grafické vylepšení Zaklínače je na PlayStationu parádní, ale chyb není málo
Remaster populárního třetího Zaklínače hrajeme už od vydání. Ve hře jsme už na PlayStationu 5 Pro strávili přes 10 hodin a ačkoliv hra vypadá opravdu parádně, s optimalizací a množstvím menších...
To jsme nečekali. České studio kutí pokračování skvělé hry Machinarium
I když české herní studio Amanita Design letos v květnu vydalo novou hru, už teď se pochlubilo prací na další novince. Překvapivě to není něco úplně nového, nýbrž pokračování skvělé hry Machinarium z...
STAR WARS: Galactic Racer
PS5vydáno 9. října 2026 10:03, aktualizováno 11:47
Útěk před monstry i stavitelské hádanky. Epic rozdává dvě PC hry zdarma
Na Epic Store tento týden najdete dvě PC hry zdarma. V nabídce je tentokrát hororová adventura a také něco pro ty, kteří radši stavějí virtuální městečka a řeší hádanky.
Forever Ago
PS5vydáno 8. října 2026
Diablo 2 úplně jinak. Modifikace umožní hrát z pohledu vlastních očí ve VR
Postavit se hordám nepřátel ve slavném Diablu 2 nyní lze i v úplně jiné perspektivě ve virtuální realitě.
Grafické vylepšení Zaklínače je na PlayStationu parádní, ale chyb není málo
Remaster populárního třetího Zaklínače hrajeme už od vydání. Ve hře jsme už na PlayStationu 5 Pro strávili přes 10 hodin a ačkoliv hra vypadá opravdu parádně, s optimalizací a množstvím menších...
Nová korejská hra vzala Steam útokem. Zdaleka ale ještě nemá vyhráno
Se startem nového MMORPG AION 2 může být korejský NC spokojený, podařilo se mu totiž nalákat poměrně hodně hráčů.
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Hackerská akce Watch Dogs chystá návrat. Ale úplně nová hra to nebude
Ačkoliv Ubisoft prozatím oficiálně nic neohlásil, podle známého únikáře Toma Hendersona se chystá vydat director’s cut posledního dílu Legion.
Z těchto cosplayerek nespustíte oči. Vyberte svou favoritku
Třetí řada Miss Cosplay právě začala. Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované populární kulturou.