Ručně kreslená adventura Machinarium se stala hrou, kterou se v roce 2009 výrazně prosadilo české studio Amanita Design. Na začátku se probouzíte na skládce za městem a teprve s úspěšným postupem se retrospektivně dozvídáte, co tomu předcházelo. Ve hře nenajdete žádné dialogy, veškerá komunikace se odehrává pomocí komiksových bublin, v nichž se přehraje kratičké video.
„Machinarium je naprosto unikátní titul. Strhující technologické provedení skrývá poctivou hru schopnou uspokojit i ty nejnáročnější. Vzhledem k nízké ceně a zanedbatelné HW náročnosti ho nemůžeme nedoporučit a to nejen příznivcům adventur, ale úplně všem,“ napsali jsme v dobové recenzi na Bonuswebu.
Make Way naproti tomu připomene dnes již pozapomenutou značku Micro Machines, tedy akční závody malých autíček, které bodovaly svoji přístupností, svižným pojetím a hlavně zábavou. Také Make Way vychází z těchto ingrediencí, herně ovšem více vychází z nezávislého hitu Ultimate Chicken Horse. Hráči tak v mezičase staví další dráhu a s řadou překážek, které mají soupeřům uškodit. Takto to možná nezní, ale je to hodně chytlavý koncept.
Obě hry jsou na Epic Store dostupné zdarma do čtvrtka 4. září do 17:00. Jakmile si je zařadíte do vaší digitální knihovny, zůstanou vaše.