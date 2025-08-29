Stahujte zdarma legendární českou hru a vtipné kooperativní závody

Ondřej Zach
Epic Store tentokrát rozdává dnes již legendární českou hru Machinarium, ke které přihazuje kooperativní závody Make Way, v nichž hráči staví vlastní tratě. Obě stojí za zahrání.
Machinarium

Machinarium | foto: Amanita Design

Machinarium
Machinarium
Machinarium
Machinarium
16 fotografií

Ručně kreslená adventura Machinarium se stala hrou, kterou se v roce 2009 výrazně prosadilo české studio Amanita Design. Na začátku se probouzíte na skládce za městem a teprve s úspěšným postupem se retrospektivně dozvídáte, co tomu předcházelo. Ve hře nenajdete žádné dialogy, veškerá komunikace se odehrává pomocí komiksových bublin, v nichž se přehraje kratičké video.

Machinarium

Machinarium

„Machinarium je naprosto unikátní titul. Strhující technologické provedení skrývá poctivou hru schopnou uspokojit i ty nejnáročnější. Vzhledem k nízké ceně a zanedbatelné HW náročnosti ho nemůžeme nedoporučit a to nejen příznivcům adventur, ale úplně všem,“ napsali jsme v dobové recenzi na Bonuswebu.

Make Way naproti tomu připomene dnes již pozapomenutou značku Micro Machines, tedy akční závody malých autíček, které bodovaly svoji přístupností, svižným pojetím a hlavně zábavou. Také Make Way vychází z těchto ingrediencí, herně ovšem více vychází z nezávislého hitu Ultimate Chicken Horse. Hráči tak v mezičase staví další dráhu a s řadou překážek, které mají soupeřům uškodit. Takto to možná nezní, ale je to hodně chytlavý koncept.

Make Way

Make Way

Obě hry jsou na Epic Store dostupné zdarma do čtvrtka 4. září do 17:00. Jakmile si je zařadíte do vaší digitální knihovny, zůstanou vaše.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kéž byste na tom prodělali co nejvíc peněz. Nová hra vyvolala hněv fanoušků

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Oznámení nové hry od studia ZA/UM vyvolalo vlnu hněvu. Novinka sice působí zajímavě, ale pozadí vývoje tohoto projektu nedá spát fanouškům předchozího titulu Disco Elysium, kteří stále nemohou vedení...

Toto jsou vítězové nejvýznamnějšího herního svátku na světě Gamescom

Herní svátek Gamescom v německém Kolíně už je minulostí. Co tam bylo k vidění, případně k vyzkoušení? Zde jsou podle poroty ty nejlepší kousky. Většina her teprve čeká na vydání, zabodovaly ovšem i...

Zmutovaní soudruzi. Cronos je brutální horor v kulisách socialismu

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Novinka od polských hororových specialistů z Bloober Teamu nejvíce ze všeho připomíná Dead Space v kulisách těžkého socialismu. Jak jsme si mohli na vlastní ruce vyzkoušet, více než na originalitu...

Horory i hokej. Září bude našlapaný herní měsíc

V září nás čeká hned několik pokračování slavných sérií, ale také mnoho novinek. Na své si přijdou fanoušci hororů, sportovních her, stříleček i nezávislých titulů.

Máme tu další herní hit. Prodávají se v něm knížky

Nezávislá hra Tiny Bookshop, v níž hráči provozují malý antikvariát, se dokázala prosadit mezi obrovskou konkurencí. Tvůrci necelých čtrnáct dní po vydání oslavili přes 200 tisíc prodaných kopií a...

RECENZE: Melancholie na prkně. Skvělý Sword of the Sea vás pohltí

90 %

Občas je fajn si dopřát hru, která vás nebombarduje informacemi o složitém světě, ale prostě jen tak plyne podle vašeho tempa. Ve Sword of the Sea se budete hlavně kochat rozličnými krajinami a...

PS5
29. srpna 2025 0

Stahujte zdarma legendární českou hru a vtipné kooperativní závody

Epic Store tentokrát rozdává dnes již legendární českou hru Machinarium, ke které přihazuje kooperativní závody Make Way, v nichž hráči staví vlastní tratě. Obě stojí za zahrání.

29. srpna 2025 0

Předplatné PlayStationu láká v září na farmaření, hopsání a fotografování

Předplatitelé PS Plus se mohou v září těšit na populární farmářskou hru Stardew Valley, hopsačku Psychonauts 2 a neobvyklou logickou hru Viewfinder.

28. srpna 2025  10:25 0

Horory i hokej. Září bude našlapaný herní měsíc

V září nás čeká hned několik pokračování slavných sérií, ale také mnoho novinek. Na své si přijdou fanoušci hororů, sportovních her, stříleček i nezávislých titulů.

28. srpna 2025 1

Warhammer je stroj na peníze, chystaný Dawn of War IV ho určitě nezadrhne

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Zahráli jsme si jednu bitvu z vymodleného pokračování Warhammer 40,000: Dawn of War a cítíme další obrovský hit. Čtvrtý díl se vrací ke kořenům série a nabídne vše, proč fanoušci tuto značku bezmezně...

28. srpna 2025 3

Sword of the Sea

90 %

PS5
vydáno 27. srpna 2025  20:20

RECENZE: Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World je fajn rozšíření

85 %

Špičková 3D hopsačka Kirby and the Forgotten z roku 2022 se dočkala placeného rozšíření pro Switch 2. Kromě vylepšené technické stránky se fanoušci mohou těšit na další příběh.

Switch 2
27. srpna 2025 0

Máme tu další herní hit. Prodávají se v něm knížky

Nezávislá hra Tiny Bookshop, v níž hráči provozují malý antikvariát, se dokázala prosadit mezi obrovskou konkurencí. Tvůrci necelých čtrnáct dní po vydání oslavili přes 200 tisíc prodaných kopií a...

27. srpna 2025 1

Hráli jsme Borderlands 4, abychom si potvrdili, že je to pořád to samé

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Od vydání prvního dílu už uběhlo 16 let, série Borderlands se ale od té doby nijak zásadně neposunula. Po vyzkoušení na vlastní ruce můžeme potvrdit, že je chystaný čtvrtý díl ještě větší a hezčí než...

27. srpna 2025 11

Herní svátek GamesCom navštívil rekordní počet lidí

Zatímco dříve býval GamesCom vnímán jako vedlejší, menší akce, která žila ve stínu slavné E3 v Los Angeles, postupně se etabloval v nejvýznamnější herní svátek na světě. Potvrzuje to i letošní...

26. srpna 2025  13:27 0

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Zmutovaní soudruzi. Cronos je brutální horor v kulisách socialismu

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Novinka od polských hororových specialistů z Bloober Teamu nejvíce ze všeho připomíná Dead Space v kulisách těžkého socialismu. Jak jsme si mohli na vlastní ruce vyzkoušet, více než na originalitu...

26. srpna 2025 0

Na tuto hru se na veletrhu stály největší fronty. Vydání je už za rohem

Po dlouhých letech čekání konečně víme, kdy Hollow Knight: Silksong vyjde. Začátek září bude pro fanoušky svátkem, hru si navíc mohli vyzkoušet i na veletrhu Gamescom, kde se na ni stály ohromné...

26. srpna 2025 1

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.