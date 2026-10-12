„Proč jste nám to neřekli dřív?“ Autory těší zájem o druhé Machinarium

Koncem minulého týdne české studio Amanita Design oznámilo novou hru, pokračování adventury Machinarium vydané v roce 2009. A už po pár dnech od odhalení se ukazuje, že to byl správný krok a fanoušci novinku přijímají s nadšením.
„Machinarium 2 už překonalo 100 tisíc umístění na seznam přání na Steamu. Proč nám nikdo neřekl dřív, že chcete pokračování?“ ptá se s úsměvným smajlíkem lidí na sociální síti X zakladatel studia Amanita Design Jakub Dvorský.
Dobrá čísla týkající se zájmu hráčů dokládá i nástroj SteamDB, podle něhož je Machinarium 2 aktuálně na 38. místě mezi hrami na platformě Steam, které nejrychleji nabírají nové fanoušky.
Zájem hráčů je patrný i na traileru na YouTube, který už od minulého čtvrtka nasbíral přes 1,1 milionu zhlédnutí. V komentářích lidé často zmiňují, že jsou nesmírně nadšeni z návratu hry, která formovala jejich dětství.
Pokračování oceňované adventury navazuje přesně tam, kde příběh Josefa a Berty skončil. Roboti uprchli z města Machinarium a spadli s helikoptérou do pustiny. Z nedalekého útesu sestoupí až do skrytého údolí, kde se usídlily dva podivuhodné robotí kmeny. Jeden žije v klášteře Elektrona vysoko ve skalách, druhý ve městě Oilton pod ním, a oběma pomalu dochází zdroje energie.
Tentokrát hráči provázejí světem Josefa i Bertu a přepínají mezi nimi podle toho, koho zrovna potřebují, protože každý umí něco jiného a leckterá hádanka vyžaduje schopnosti obou. Stejně jako v prvním Machinariu roboti komunikují jen pomocí komiksových bublin, symbolů a gest, bez jediného řádku textu.
Vývojáři tvrdí, že hra se tentokrát bude nejlépe ovládat pomocí gamepadu. Na myš se však nezapomnělo a hra plně podporuje i klasické ovládání. Každá zrezivělá trubka i oprýskaná zeď v Machinariu 2 je nakreslená ručně a výtvarný styl vychází z kreseb starých mistrů a renesanční krajinomalby.