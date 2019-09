Podívejte se, jak vypadá budoucnost herní grafiky podle Square Enix

Technologie Ray Tracingu, kterou umožňuje nová řada grafických karet GeForce od nVidie, při svém uvedení do prodeje příliš potlesku nesklidila. Rozdíly v grafice u stávajících titulů nebyly nijak zásadní a i někteří profesionálové měli často problém v běžící hře poznat, zda je tato funkce zapnutá nebo vypnutá. Po masivní reklamní kampani se tak hashtag #RTX stal spíše zdrojem vtipů než bezmezného obdivu.

More like RTX OFF ---> RTX ON pic.twitter.com/nNbKd2TMr7 — Pranay Pathole (@PPathole) November 23, 2018

Nyní to však vypadá, že doba Ray Tracingu pomalu přichází. První vlaštovkou je novinka Control, kde je rozdíl mezi RTX On a RTX Off zásadní, v budoucnosti si pak možná některé hry bez „RTX ready“ grafické karty ani nezahrajeme.



Alespoň tak to naznačuje nové demo Back Stage od technologické divize Luminous Studia, které patří pod japonské vydavatelství Square Enix. To je mimo jiné zodpovědné za engine pohánějící poslední díl série Final Fantasy XV, jedné z dosud nejlépe vypadajících her vůbec.

Při sledování videa si povšimněte především odrazů v zrcadle nebo nasvícení žárovek.

Abychom vás ale vrátili zpátky na zem, tak nejde o ukázku z nějaké vyvíjené hry, ale jen o tech demo. Než něco podobného uvidíme v praxi, ještě si nejspíše pár let počkáme. Ukázka navíc běží na GeForce RTX 2080 Ti, která se aktuálně prodává za 30 tisíc korun. To třeba takový Detroit: Become Human vypadá také dobře, a navíc běží už teď na stroji za necelých šest tisíc.