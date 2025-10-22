Akorát na Halloween míří duchařská klasika z GameCubu na Switch 2

Ondřej Zach
  10:59
Ustrašený Luigi se vydává hledat svého slavnějšího bratra Maria do strašidelného sídla. Kultovní klasika Luigi’s Mansion se tak vůbec poprvé podívá na konzoli Switch.

Jedním z nových benefitů předplatného Switch Online + Expansion Pack u nové konzole Switch 2 je i prozatím skromný archiv her z éry konzole GameCube. A právě ten se 30. října, tedy den před Halloweenem, rozroste o kultovní duchařskou akci Luigi’s Mansion z roku 2001. Tehdy šlo o jednu z launchových her.

Luigi’s Mansion
Luigi’s Mansion
Luigi's Mansion 2 HD
Luigi’s Mansion
14 fotografií

Ustrašený Luigi se vydává hledat a zachránit Maria do strašidelného sídla. K ruce má jen baterku, vysavač a na drátě profesora Elvina Gadda, který Luigimu z laboratoře pomáhá.

Klasika z GameCUbe

Luigi's Mansion na Gamecube + figurka Amiibo

Hodí se ještě zařízení vtipně nazvané Game Boy Horror, které skenuje okolí, ukazuje mapu, posbírané věci a pochytané duchy.

„Máte rádi stará, zdánlivě opuštěná sídla, jejich prozkoumávání, objevování tajemství či film Krotitelé duchů z roku 1984? Potom si Luigi’s Mansion zamilujete. Na začátku nemůžete téměř nikam, sídlo se však postupně rozsvěcuje jako vánoční stromeček s tím, jak postupně řešíte místnost za místností,“ napsal jsem v recenzi novější verze na handheld 3DS.

Série Luigi’s Mansion tak bude na Switchi konečně kompletní. Z dnešního pohledu je nejlepší Luigi’s Mansion 3, který vyšel v roce 2019 a je ušit na míru Switche. Loni jsme se dočkali ještě remasteru dvojky nazvaného Luigi’s Mansion 2 HD, který zestárnul se ctí a taktéž stojí za zahrání.

Luigi’s Mansion 3

Luigi's Mansion 2 HD

Akorát na Halloween míří duchařská klasika z GameCubu na Switch 2

