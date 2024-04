Mistr hororu Lovecraft stále táhne, chystá se spousta her, včetně kulečníku

Americký spisovatel H.P. Lovecraft zemřel již v roce 1937 a to znamená, že jeho dílo už není chráněno autorským zákonem a tak s ním může volně nakládat každý, kdo uzná za vhodné. A v herním průmyslu se takových najde mnoho. Před pár lety jsme vydali obsáhlý dvojdílný článek mapující všechny hry inspirované jeho kultem Cthulhu, od té doby jich spousty přibylo (naposledy vynikající Dredge, viz naše recenze). A ještě přibude, především díky vydavatelství Fulqrum, které jich má ve výrobě několik, včetně poněkud obskurního simulátoru kulečníku Pool of Madness. V něm kromě umísťování koulí do správných otvorů budete muset řešit i dotírající příšery z jiných dimenzí.

Pool of Madness

To dvě nově oznámené hry jsou poněkud konvenčnější, nicméně neméně zajímavé. První z nich je střílečka Decadent,v níž hrajeme za vysloužilého veterána první světové války, který se vydává za záchranou svého syna. Vývojáři slibují napínavý příběh a spoustu přímočaré akce s bohatým zbraňovým arzenálem. A také pěknou grafiku, což dokazuje hrstka uvolněných obrázků.

Decadent

I na Stygian: Outer Gods budeme nahlížet z pohledu hlavního hrdiny, tempo hry ovšem bude daleko pomalejší. Atmosféra působí daleko strašidelněji než v předchozím případě, souboje s nepřáteli se budou odehrávat převážně na blízko a hráč díky RPG nadstavbě dostane možnost přizpůsobovat si hlavního hrdinu svému preferovanému stylu.

Stygian: Outer Gods

Obě hry už jsou v pokročilém stádiu vývoje a mohli bychom se jich dočkat již v následujících měsících a to na PC i poslední generaci „velikých“ konzolí.

A aby toho náhodou nebylo málo, fanoušci Lovecrafta se mohou těšit ještě na pokračování detektivního Sinking City od ukrajinských Frogwares (viz náš článek).