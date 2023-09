Chystá se hra o hobitech ze světa Pána prstenů. Má být pohodová

Videoherně pozitivní fanoušci Pána prstenů zažívají těžké časy, nebýt stálice v podobě The Lord of the Rings Online, nemají co hrát. Od povedeného Shadow of War (naše recenze) už uplynulo šest let, nadčasovou strategii The Battle for Middle-earth už dnes nelze legálně koupit (viz náš článek) a letošní Gollum (naše recenze) je horkým aspirantem na nejhorší hru roku.

Your cosy Hobbit life awaits in Tales of the Shire, a heart-warming new The Lord of the Rings™ game by Wētā Workshop and Private Division. Coming 2024. pic.twitter.com/CvDnRXyMQN — talesoftheshire (@talesoftheshire) September 21, 2023

Naděje však stále žije. Ještě do konce roku vyjde kooperativní survival o trpaslících Return to Moria, nyní bylo oznámeno, že se své vlastní hry dočkají i hobiti. Trochu jsme se nejprve lekli, že titul, na který vývojáři lákají přídavnými jmény „útulný“ a „hřejivý,“ bude jen nějaká laciná ptákovina na mobily, ale naštěstí jde o opravdovou „velikou“ hru na PC a konzole. V tuto chvíli sice ani netušíme, co bude Tales of the Shire za žánr, přesto už se opatrně těšíme. Na její výrobě se totiž podílí společnost Wētā Workshop, která vtiskla vizuální podobu filmové trilogii Petera Jacksona.

S vydáním se počítá na příští rok, více informací jsme však z nicneříkajícího teaseru už vydolovat nedokázali.