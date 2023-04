Fanoušek žaluje autory seriálu Pána prstenů, že mu ukradli nápady

Fanfikce je speciální literární útvar, kdy se amatérští spisovatelé pokouší rozšířit oblíbené popkulturní dílo (ať už knihu, hru nebo třeba film) o vlastní nápady. V drtivé většině jde o ryze nadšeneckou činnost, jejímž jediným smyslem je potěšit ostatní fanoušky, čas od času se ovšem z těchto vod vynoří i něco, co dokáže oslovit široké publikum. Například slavných 50 odstínů šedi bylo původně jen pikantní fanfikcí ze světa upírské ságy Stmívání.

Hobitice Elanor se objevila ve fan fikci a pak i seriálu. Náhoda? Ani ne, zmiňuje ji už sám Tolkien.

Vztah původních autorů „kánonu“ k podobné tvorbě se různí. Někdo ji vítá, většina mlčky toleruje, někteří se stavějí proti ní. Například autor Hry o trůny George R.R. Martin se vůči ní na svém blogu několikrát ostře vyhradil, spisovatelka Marion Zimmer Bradleyová prý kvůli neodbytným fanouškům jednou dokonce odhodila rozepsanou knihu.

Autoři BioShocku nebo třeba Final Fantasy si střízlivě uvědomují, že by stejně šlo o předem prohraný boj, a tak alespoň prosí, aby s jejich postavami lidé nevytvářeli porno (viz náš článek). Samozřejmě marně (viz náš článek). Jenže co s tím mohou dělat? V prostředí anonymního internetu se prakticky nedá zabránit šíření jakékoliv informace, najímat si právníky na boj proti vlastním zákazníkům pak také ještě nikomu příliš popularity nepřineslo. Pokud se ale objeví více případů, jako ten níže popsaný, možná se dlouhodobý status quo změní. Takoví „fanoušci“ už totiž vyloženě škodí a nechce je asi nikdo.

Demetrious Polychron prý publikoval své básně už v osmnácti letech.

Američan Demetrious Polychron (podle profilu na Linked.in má vazby na Řecko, takže možná ani nejde o přezdívku) totiž požaduje po Amazonu a organizaci The Tolkien Estate, spravující dílo klasika fantasy literatury, 250 milionů dolarů (přes 5 miliard korun) za údajné porušení svých autorských práv. Podle něj totiž pro loňský seriálový hit Prsteny moci (viz recenze kolegů z kultury) použili několik motivů z jeho vlastní fanfikce Společenství krále (v originále The Fellowship of the King, název vznikl spojením dvou dílů původní série Společenství prstenu a Návrat krále).

Podle magazínu PC Gamer, který měl možnost nahlédnout do oficiálního textu stížnosti, byl Polychronův text opakovaně zasílaný na adresu Tolkienovy společnosti odmítán, přesto se pak ale jeho motivy (například velmi podobná hlavní postava nebo samotné Prsteny moci) objevily v seriálu.

Podle radikálních fanoušků je seriál odpad a fanfikce je kvalitnější.

Pravdou je, že si autor, chlubící se na své profilové stránce tím, že na střední získal okresní cenu v regionální básnické soutěži, svůj text v roce 2017 zaregistroval u Amerického úřadu pro autorská práva (US Copyright Office). To mu ale v tomto sporu nejspíše příliš nepomůže.

Mnozí tak mají celou žádost jen za laciný trolling, který má zneuznanému spisovateli přinést trochu slávy a pomoci mu prodat pár knížek navíc (paradoxně je ještě nedávno nabízel přes samotný Amazon), najdou se ale i tací, co mu fandí. Seriál Prsteny moci je podle nich kvůli svým rozporuplným kvalitám svátokrádeží na Tolkienově díle a amatérská fanfikce je poselství předobrazu věrnější.