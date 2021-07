The Last Oricru bude Gothic počesku, nabídne i kooperaci

Pavel Jiří Strnad už na konceptu hry The Last Oricru pracuje řadu let a za tu dobu se její koncept zásadně změnil. Když jsme o ní psali naposled, tehdy ještě pod názvem Lost Hero (viz náš článek), přirovnali jsme ji k brutálně těžké sérii Dark Souls. Podle nově zveřejněného videa má už dnes ale mnohem blíže k sérii Gothic, jejíž první díl vyšel už před dvaceti lety (naše recenze).

To znamená, že kromě náročných soubojů bude sázet i na vyprávění příběhu, který si na rozdíl od „soulsike“ her nemusíte sami domýšlet z nalezených dokumentů (nebo hledat na internetu), ale posunuje se vpřed pomocí dialogů a příběhových animací.

Stejně jako v Gothicu zde budeme muset složitě balancovat mezi několika stranami vyhroceného vojenského konfliktu, jen zde tentokrát budou i nějaké sci-fi prvky. Hra sice v minulosti vybrala přes 100 tisíc korun na Startovači, vývoj se významně posunul vpřed až díky finanční podpoře vydavatelství Koch Media, pod které patří mimo jiné i Warhorse se svým Kingdom Come: Deliverance.

Díky nim si tak autoři mohli dodat i vytouženou podporu hry více hráčů. Ta bude mít podobu „hop on/hop off“ gaučové kooperace na sdílené obrazovce, což by mohlo hře dodat další vrstvu zábavy.

Jak to nakonec dopadne, se dozvíme příští rok na PC a konzolích nové generace.