Lord of the Rings Online štědřejší, další část hry bude zdarma

Lord of the Rings Online (číst dobovou recenzi na Bonuswebu) není tak úspěšný jako World of Warcraft, nicméně našel si věrnou fanouškovskou základnu, díky níž může průběžně vycházet nový obsah. Hra už před lety přešla do režimu free 2 play a letos 24. dubna oslaví 15 let od vydání.

Tvůrci v rámci oslav uvolní další část obsahu pro všechny zdarma. „A nakonec je tu další změna, která je možná největší od dob, co Lord of the Rings Online přešel do režimu free 2 play,“ píše producent hry Oleg Brodskiy, kterého hráči víc znají pod přezdívkou Raninia.

„Díky této aktualizaci budou všechny úkoly, oblasti, instance a rozšíření vydané od původního spuštění Lotro v roce 2007 až do roku 2014 – včetně Helmova žlebu – k dispozici zdarma pro všechny. Plňte úkoly, prozkoumávejte a vyrábějte při vaší cestě na úroveň 95 podle svého gusta.“

Aktualizace nazvaná Update 33 vyjde koncem dubna. Kromě zmíněného obsáhne novou oblast Yondershire, novou instance pro výroční festival, úpravu VIP či úpravu obchodu (High elfové zdarma pro všechny).

„Máme v rukávu ještě několik triků, o které se s vámi budeme moci podělit v následujících týdnech a měsících,“ slibuje Raninia.