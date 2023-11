Toxická komunita vyhnala populárního herního moderátora ze sociálních sítí

Každý, kdo prezentuje své osobní názory na internetu, musí být připraven na negativní reakce. David Turley, známý na internetu spíše pod přezdívkou Phreak, to moc dobře ví, na videoherní scéně se totiž pohybuje prakticky odmala.

League of Legends je jednou z nejpopulárnějších e-sportových her.

Kariéru začal jako profesionální hráč Warcraftu 3, opravdového úspěchu se však dopracoval až jako e-sportový komentátor.

Kvůli jeho trefným komentářům ho zaměstnali vývojáři hry League of Legends, jakožto specialistu pro styk s komunitou, dokonce i školil dabéry seriálu Simpsonovi pro díl věnovaný počítačovým hrám. Ani takovýto profesionál ovšem nedokázal unést toxicitu herní komunity a po smršti nadávek a výhrůžek, která se kvůli nahlas vyjádřeným názorům snesla na jeho hlavu, oznámil, že ukončuje přítomnost na sociálních sítích.

Přitom šlo, minimálně z pohledu běžného fanouška, o naprostou banálitu. Vývojáři se totiž rozhodli změnit způsob herní komunikace, aby již nebylo nadále možné jednoduše „trollit“ spoluhráče skrze herní menu. Diskusní vlákno k tomuto tématu na sociální síti Reddit vzbudilo obrovský ohlas a nabízelo spoustu zajímavých alternativních návrhů na řešení situace, jak už to tak ovšem na internetu bývá, postupně se zvrhlo v prosté urážení.

„Množství toxicity vzrostlo tak prudce, že mi nestojí za to, abych mezi všemi těmi výhrůžkami smrtí viděl občasný komentář trolla. Takže je to tak, jak to je,“ vysvětlil Phreak ve svém nejnovějším videu. Těžko se mu divit,

Od někoho, kdo se prezentuje jako komunitní manažer, jde sice o poněkud překvapivé rozhodnutí, nicméně pravdou je, že League of Legends je společně s Dotou 2 dlouhodobě známá, jako hra s nejvíce nenávistnou komunitou (viz náš článek).