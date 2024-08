Výrobci hardwaru zvažují, že by lidé měli platit za používání myši předplatné

Výhody pravidelného měsíčního předplatného, tak jak ho známe díky tzv. live service hrám (nebo cloudovým kancelářským nástrojům, ať nejsme jen u videoher) jsou pro poskytovatele obsahu zjevné, zákazníci jim přináší pravidelný zisk rozložený do delšího časového období Doteď z tohoto principu profitovali jen výrobci softwaru, poslední dobou po něm pokukují i výrobci hardwaru.

Některý hardware od Logitechu je nadčasový. Například Gamepad F710, kterým se ovládala miniponorka Titan.

Ve světě automobilismu už nějakou dobu funguje systém, kdy jsou mnohé vymoženosti moderních vozů schovány za tzv. paywall a zákazníkům se zpřístupní jen když platí. Do světa herních periferií chce tento ekonomický model přinést Logitech. Ředitelka společnosti Hanneke Faberová se v rozhovoru pro magazín The Verge nechala slyšet, že odhalení jejich „věčné“ myši není daleko.

Hráčům chce prodat konstrukčně dokonalé zařízení, která už pak půjde vylepšovat jen skrze dodatečné funkcionality aniž by kvůli nim bylo potřeba neustále kupovat nový hardware. To je poněkud smělé tvrzení, protože nebere v úvahu pokrok v oblastech jako je ergonomie, výdrž baterky nebo nové materiály. Faberová ale svoji vizi přirovnává například k hodinkám od firmy Rolex, do kterých člověk investuje s tím, že mu vydrží na opravdu dlouho.

Nápad je to zajímavý, na druhou stranu kolik lidí dokáže u myší ocenit pokročilé softwarové funkce?

Výhody tohoto systému jsou nepopiratelné, jmenovitě třeba snížené náklady na výrobu nových modelů, jejich distribuci nebo reklamu. Co by z toho ovšem měli mít běžní zákazníci není tak úplně jisté, přeci jen využívání pokročilých softwarových funkcí a nastavení myší není tak úplně pro každého a kromě profesionálních hráčů je nejspíše používá málokdo. Lidé si nové myši (a když jsme u toho tak i ostatní herní periferie jako klávesnice nebo sluchátka) kupují především proto, že jim ty staré přestaly fungovat, než že by morálně zastaraly. „Vypínat“ důležité funkce pro „neplatiče“ by pak bylo vzhledem k obrovské konkurenci na trhu tak trochu sebevražedné.

Zatím to tak vypadá spíše jako vlhký kapitalistický sen, kteří by nevydýchali ani zapálení „jablíčkáři,“ ovšem divili bychom se, kdyby se to někdo alespoň nepokusil vyzkoušet.