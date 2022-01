Streamer koupil krabici s Pokémony za 72 milionů, obsah byl bezcenný

Američan Logan Paul je s více než 23 miliony sledujícími sedmdesátým čtvrtým nejsledovanějším youtuberem na světě. Do povědomí širší veřejnosti se dostal, když po návštěvě japonského „lesa sebevrahů“ na svém kanálu uveřejnil záběry skutečného oběšence (viz náš článek). Video porušující etické zásady Youtubu i běžné lidské morálky mu sice přineslo spoustu kritiky, zároveň však i spoustu nových sledujících.

Karetní hra s pokémony sice cílí především na děti, ale i tak se kolem ní točí ohromné množství peněz.

Jeho nejnovější kousek je podobně „sofistikovaný.“ Rozhodl se totiž nakoupit v internetové aukci nerozbalený balíček pokémoních kartiček za tři a půl milionu dolarů, tedy více než 75 milionů korun. Jakkoliv tato částka může vypadat bláznivě, není úplně nesmyslná. Sběratelé už dokázali vyšroubovat cenu některých vzácných karet do absurdních hodnot. Cena za jeden papírek o velikosti 6,35 × 8,89 se tak klidně může pohybovat i v milionech, například loni v březnu někdo utratil za „metalického Charizarda“ víc než 300 tisíc dolarů, tedy přibližně 6,5 milionu korun. Vzhledem k tomu, že zakoupené balíčky měly být ještě uzavřeny, dalo se předpokládat, že se Loganovi jeho investice může minimálně vrátit. Jenže to by musely být pravé.

Když slavný youtuber, který se mimo obskurního šaškování před kamerami proslavil například i boxerským soubojem s legendárním Floydem Mayweatherem, před objektivy kamer pod dohledem znalce krabici otevíral, rychle poznal, že je něco špatně. Balení totiž na první pohled vypadala podezřele, po otevření pak vyšlo najevo, že v nich místo Pokémonů jsou jen prakticky bezcenné kartičky s G. I. Joem.

Americký youtuber Logan Paul krátce poté, co zjistil, že místo cenných Pokémonů získal jen bezcenné kusy papíru.

Na internetu se okamžitě objevily spekulace, že šlo o předem připravený mediální výstup, Logan se ovšem zaříká, že byl obsahem balení překvapen stejně jako jeho diváci. O tom, že není tak úplně naivní, svědčí i fakt, že za podvodný obchod již dokázal získat peníze zpět a aktivně prý spolupracuje s dosud důvěryhodným prodejcem na tom, aby peníze od podvodníků dostal zpět i on.

„Vůbec to není falešné. Být v té místnosti ten večer bylo neuvěřitelně smutné. Ten smutek v místnosti byl téměř hmatatelný,“ říká Logan v následném videu. Ať už bylo zklamání ve tvářích všech zúčastněných skutečné, nebo jen hrané, jisté je, že 5 milionů zhlédnutí videa za 10 dnů není na jeho poměry nijak zázračný výsledek.