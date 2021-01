Zkuste dětský horor Little Nightmares. První díl je zdarma, druhý má demo

Hororová plošinovka Little Nightmares (naše recenze) sice neudělala nic, co by o rok před nimi nezvládl daleko lépe famózní Inside (naše recenze), přesto se stala hitem. Kombinace naivního dětského hrdiny s naturalisticky prezentovaným násilím zkrátka funguje a díky kouzelnému zpracování šlo hře snadno odpustit, že je vlastně jen sledem nepříliš důmyslně propojených scén. Úspěch hry autory nakopl tak, že nejprve vydali tři navazující přídavné DLC balíčky, už příští měsíc pak vychází regulérní pokračování.

Nemít hlavní hrdina nově čepičku místo žluté pláštěnky, ani by nešlo poznat, že jde o nový díl.

Po dohrání dema, které je kromě Steamu nově k dispozici i na xboxech a playstationech, mám pocit, že už klidně můžu pomalu začít psát recenzi. Najít nějaký podstatný rozdíl oproti prvnímu dílu se mi totiž nepodařilo. Ano, tentokrát máme k dispozici rovnou dva hrdiny, ve zhruba hodinové ukázce ale autoři nepředvedli nic, co by této novinky dokázalo využít.

Což ovšem není vyloženě výtka. Little Nightmares si uchovávají svoji roztomile děsivou atmosféru, a pokud se vám líbila jednička, určitě se vám bude líbit i dvojka.

A pokud jste jedničku nehráli, máte unikátní příležitost to napravit. Distributoři hry totiž dočasně nabízí steamovou verzi Little Nightmares zdarma. Jediné, co pro to musíte udělat, je zaregistrovat se v obchodě Bandai Namco (odkaz) a přidat si hru do košíku, na e-mail vám poté přijde aktivační kód. Ozkoušeno, funguje.

Little Nightmares 2 vychází 11. února na všechny aktuální platformy včetně Nintenda Switch.