Klasiky Little Big Adventure a System Shock 2 vyjdou s vylepšenou grafikou

Pohledy herních pamětníků se teď upírají směrem k vydání remaku kultovního Systém Shocku, který po skoro deseti letech vývoje konečně vyjde již na konci května. Není to ovšem zdaleka to jediné, na co by se měli letos těšit.

Krátce po jeho vydání totiž vyjde graficky notně vylepšený druhý díl. V tomto případě nepůjde o novou grafiku, ale „pouze“ vyžehlenou tu původní (viz nový trailer), přesto tato klasika (podle mnohých dokonce lepší než slavnější jednička) vypadá nově docela k světu. Součástí vylepšené verze pak bude i kooperativní multiplayer nebo podpora modifikací. Datum vydání neznáme, ale nebude to trvat dlouho.

Návrat pod světla reflektorů chystá i pozapomenutá Little Big Adventure. Jedna z vůbec prvních akčních adventur v roce 1994 vynikala především tehdy nepříliš vídanou polygonovou grafikou a také unikátní náplní, která klasické řešení hádanek obohatila o adrenalinové akční scény.

Chystaný remake se přitom nebude držet originálu za každou cenu a slibuje spoustu vylepšení tak, aby hru zvládli i dnešní hráči. Což je rozhodně dobrá zpráva – tehdy byly hry přece jen o dost náročnější. Ani v tomto případě neznáme datum vydání, nicméně už v červnu by měla být na Steamu k dispozici aspoň demoverze.