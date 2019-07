Doplňte si základní herní vzdělání, skvělá akce Limbo je dočasně zdarma

Díky nezávislým vývojářům není v posledních letech o retro plošinovky nouze, ovšem Limbo mezi nimi vyniká i osm let od svého vydání. Silně stylizovaná černobílá grafika vypadá skvěle i dnes, propracované herní mechanismy vás pak doslova pohltí.



Příběh hry se odehrává ve snové krajině a obejde se zcela beze slov. Přesto si některé momenty vybavujeme živě i po těch letech, ať už jde o úvodní setkání se zabijáckým pavoukem nebo pozdější uskakování před rotujícímí pilovými kotouči. Hra je v mnoha momentech extrémně obtížná, ať už co se týče nároků na rychlost a přesnost, tak i hledání správného řešení hádanek.

Jedinou výtku, kterou lze vůči Limbu vznést, je příliš krátká doba k dokončení, dohrát se dá na jeden zátah za zhruba tři a půl hodiny. To vás ale teď nemusí trápit, jelikož je hra od teď až do příštího čtvrtka 25. července k dispozici úplně zdarma. Stačí se jen přihlásit do obchodu Epic Store a hru si v tam jedním klikem aktivovat (odkaz), poté vám již zůstane napořád.